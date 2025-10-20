El gobernador Quintela reforzó el equipamiento de la Policía de La Rioja, y destacó la vocación de servicio de los oficiales

En el marco de las acciones del Gobierno de La Rioja para fortalecer la política de seguridad ciudadana en el interior provincial, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la inauguración de las obras de refacción en la Comisaría en Aminga, y el refuerzo de una unidad móvil en su 125 aniversario de su fundación.

“Hace 80 años, un pueblo recuperaba a su líder, quien había otorgado derechos a la ciudadanía y especialmente a los trabajadores. Hoy esos derechos están siendo amenazados por las autoridades nacionales, y por eso debemos fortalecer nuestra unidad y defender a nuestra gente”, expresó el mandatario en el acto en el que reafirmó su compromiso con la seguridad. Del acto participaron la diputada nacional y candidata Gabriela Pedrali, el diputado nacional y candidato Ricardo Herrera, y la senadora nacional Florencia López.

Quintela remarcó que su gestión sostiene una mirada integral sobre el desarrollo provincial y subrayó la responsabilidad del Estado en la ampliación de derechos. “El Estado debe garantizar que todos los ciudadanos puedan tener una vida plena, con seguridad, salud, educación y justicia. Por eso seguimos invirtiendo en infraestructura y equipamiento, especialmente en el interior”, afirmó mientras agradeció al personal policial por su vocación de servicio y su compromiso diario con la comunidad.

El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, destacó la colaboración entre el Estado y la Policía al entregar una nueva unidad móvil a la Unidad Regional Tercera, mientras que otras dos unidades serán destinadas al departamento. Resaltó que gran parte de las obras fueron realizadas por el propio personal policial, lo que refleja compromiso institucional.

Asimismo, Zárate subrayó el valor simbólico de la entrega al coincidir con el Día de la Lealtad Peronista, y señaló que el gobernador honra la doctrina justicialista con hechos concretos, fortaleciendo la presencia estatal y garantizando derechos.

Las obras de mejora incluyeron la pintura completa del edificio, la reparación del sistema eléctrico e iluminación, la renovación de sanitarios y cocina, el reacondicionamiento del mobiliario, la colocación de nuevas puertas, la restauración de mampostería y la creación del escudo y estandarte institucional. Además, la dependencia fue equipada con mobiliario nuevo, electrodomésticos, una computadora completa y una nueva unidad móvil policial.

Regularización dominial

El gobernador Ricardo Quintela encabezó en Anillaco, departamento Castro Barros, un acto de regularización dominial en beneficio de 70 familias, en el marco de la Ley N° 7.165 de Saneamiento de Título para Regularización Dominial. La ceremonia, realizada en el Polideportivo Néstor Kirchner, reunió a vecinos, funcionarios y representantes legislativos.

Durante el encuentro, Quintela resaltó la trascendencia y el valor simbólico de la entrega de títulos al señalar que “este acto es un símbolo de justicia social, porque quienes eran poseedores de su tierra hoy se convierten en propietarios legales de sus hogares. Este mes de octubre representa la consolidación de derechos, un paso más hacia la igualdad y la dignidad habitacional”, expresó.

Integración socio-urbana

Ariel Puy Soria, ministro de Vivienda, Tierra y Hábitat Social, subrayó que la política de regularización de títulos se enmarca en el Plan Angelelli, que impulsa la integración socio-urbana y la reconversión de grandes extensiones de tierra. “No es lo mismo ser orejanos, no estar registrados en Catastro, que ser dueños en los papeles del lugar donde uno vive y ha trabajado con esfuerzo y sacrificio para construir su hogar”, sostuvo.