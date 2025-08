Formosa implementa acciones concretas y refuerza su compromiso en la lucha contra la violencia de género

Por decisión del gobernador Gildo Insfrán, Formosa continúa profundizando sus políticas para prevenir la violencia de género en todo su territorio y en la región, pese a que desde el gobierno nacional se vienen recortando programas claves para erradicar la violencia machista.

En diálogo con Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la secretaría de la Mujer, Patricia Hermosilla, hizo referencia a que a nivel nacional se "desintegran espacios destinados a las mujeres", pero a que nivel provincial el "Gobernador decide continuar fortaleciendo estos derechos, sostenidos en la institucionalidad". Asimismo, la funcionaria destacó que el abordaje que hacen desde la provincia siempre es con perspectiva interdisciplinaria.

“Nosotros no operamos como un organismo aislado de otros, sino más bien nos sumamos y fortalecemos y, por supuesto, que continuamos trabajando en pos de las mujeres formoseñas”, manifestó Hermosilla.

“Así que ese reflejo a nosotros nos invita a ser empáticos, a estar cerca siempre de las personas con quienes trabajamos diariamente, a no perder de vista que es imprescindible el fortalecimiento de la comunidad, de trabajar con la gente en los barrios, no desde una oficina, sino estar ahí presente, sumar esfuerzos, no trabajar de forma compartimentada y sesgada, porque la persona es una sola y por eso es que las respuestas tienen que ser integrales”, reflexionó la funcionaria.

El abordaje interdisciplinario a personas en situación de violencia

Uno de los ejes fundamentales con los que accionan es el abordaje situado que significa “el acompañamiento personalizado a las personas que están atravesando una situación de violencia a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial”, para lo que realizan entrevistas personalizadas en distintas localidades. Asimismo trabajan en el fortalecimiento territorial a través de “acciones focalizadas en ciertas localidades justamente con cuestiones que tienen que ver con trabajos que ya vienen realizando otros organismos, como el caso del Ministerio de la Comunidad”.

Es así que concretan espacios de encuentro para la comunidad organizada desde una perspectiva de género donde abordan temáticas como “el cuidado de la mujer, el cuidado de los suyos, de su ambiente, de sus espacios, y poder, desde ahí también, motivar iniciativas para darle continuidad”.

Asimismo, la funcionaria destacó que la secretaría presta servicios en el barrio La Nueva Formosa a partir de su centro comunitario donde recepciona a toda persona que solicite asistencia o información. Del mismo modo, también se encuentran cada 15 días en el ECO de Eva Perón, y en el espacio ECO del exLote 111. También pronto habilitarán otro dispositivo en el barrio San Jose Obrero.