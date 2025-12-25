La crisis de Milei golpea al comercio: las ventas navideñas cayeron hasta un 50% en La Rioja

Por la crisis económica que atraviesa el país, y frente a las fiestas navideñas y la tradicional presencia de los regalos debajo del arbolito, el centro comercial de La Rioja vivenció una fuerte disminución en la demanda del consumo, y desde el sector evalúan una caída mayor que la actividad que se tuvo a nivel nacional.

En diálogo con El Destape, el presidente del Centro Comercial e Industrial (CCI), Juan Keulián, analizó la realidad. “Mientras la disminución del consumo en el resto de las provincias cayó un 30%, en La Rioja se da de hasta el 50%. El segundo semestre fue terrible", aseguró Keulián.

Esta situación se traduce en que muchos comercios se encuentran endeudados, no pagan los impuestos e incluso muchos tuvieron problemas para afrontar las obligaciones salariales. Además, el representante del sector detalló que la mayor caída en las ventas se concentró en los rubros calzado, indumentaria, regalería, perfumería y electrónica.

Cambios en los hábitos de los consumidores

Al ser cosultado por las formas de pago, Keulián aseguró que la mayoría de los consumos son realizados con tarjeta de crédito: "El uso de la tarjeta de crédito es del 70 u 80%". Además, adelantó se encuentran en tratativas con el Banco Rioja para poder articular promociones a futuro. Por su parte, otro hábito de consumo que viene creciendo es el de las ventas online aunque estas no tienen impacto ya que solo integran el 18 % del total del consumo.

La contracción del consumo en La Rioja

En este contexto, Keulián señaló que, si bien la contracción del consumo es un fenómeno nacional, en la provincia los datos reflejan una caída más marcada. “Hay un contexto nacional que es innegable pero las caídas en el consumo son mayores en La Rioja. Si a nivel nacional caen un 25% las ventas, acá caen un 40%. Hay una recesión muy fuerte en el consumo, el consumo ha caído en todos lados y acá baja un poco más porque la economía de la provincia es muy chica y los ingresos son bajos", describió el emrpesario.

Cabe destacar que en este último tiempo, la provincia vivió el cierre de importantes fábricas producto de la importación que impulsa el gobierno de Javier Milei y que destruye la industria textil, entre otras. Asimismo, el gobernador Quintela continúa con la demanda hacia Nación con el fin de poder logar el punto de coparticipación y poder tener recursos económicos para el desarrollo del 2026. Uno de los puntos más destacados por el Gobierno provincial es la importancia de la obra pública para la reactivación de la economía, entre otros.

Los festivales como impulso económico

El titular del CCI dijo que desde el comercio riojano esperan un leve repunte en estos días por las fiestas de fin de año pero que se viene una etapa dura para el sector durante los meses de enero y febrero. Además destacó que se encuentran en conversaciones con el Gobierno de Quintela para ver de trabajar en conjunto para el Festival de la Chaya.