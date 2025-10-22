Trinidad debe pagar por el gas proveniente de Venezuela: ministra

FOTO DE ARCHIVO Maduro firma decreto que otorga poderes de seguridad en caso de intervención militar, en Caracas

La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles que Trinidad y Tobago debe pagar por cualquier gas natural que Venezuela suministre, tras la reciente concesión de una licencia estadounidense para negociar un proyecto conjunto costa afuera cerca de la frontera marítima.

La autorización, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de este mes tras una reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la primera ministra de Trinidad, Kamla Persad-Bissessar, permite a las empresas de Trinidad y Tobago negociar el proyecto de gas natural hasta abril de 2026, pero también exige la inclusión de las empresas estadounidenses

"Si Venezuela no le exporta gas a Trinidad, colapsa ese país y va a impactar en el Caribe (...) La primera ministra los esta llevando por un precipicio", dijo Rodríguez en un acto en Caracas transmitido por la televisora oficial. "El gas de Venezuela lo tienen que pagar", agregó la ministra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con información de Reuters