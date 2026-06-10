Venezuela y SLB firman memorando de entendimiento

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La estatal petrolera venezolana PDVSA y la proveedora estadounidense de servicios ‌petroleros SLB ‌firmaron el miércoles un memorando de entendimiento para el uso de un software, que funcionarios venezolanos dijeron servirá como sus ojos en la actividad exploratoria.

La firma se realizó en un ​breve acto ⁠en el Palacio de Miraflores entre ‌el presidente de PDVSA, Héctor ⁠Obregón, y el director ⁠ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, en una ceremonia transmitida por la televisora ⁠estatal.

"Este software va a ser ​los ojos que va a ‌guiar la actividad ‌de exploración para el país", dijo ⁠Obregón en el acto encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. "Estamos dando apenas el paso inicial ​con estos ‌acuerdos preparatorios, pero estoy seguro que este equipo técnico, que está altamente motivado, alcanzará próximamente un acuerdo definitivo", agregó.

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SLB, la mayor ⁠empresa de servicios para campos petroleros del mundo por ingresos y socia tradicional de PDVSA, lleva años sin poder operar equipos de perforación para la estatal debido a las sanciones de Estados ‌Unidos. Este año, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, Washington le ha otorgado a esta y otras empresas licencias para prestar servicios en el país. ‌El Departamento del Tesoro enmendó el miércoles 7 licencias para definir sus condiciones ‌legales y ⁠ampliar las instancias para solución de controversias.

Desde ese operativo, Washington ​ha relajado sanciones al sector petrolero y emitido licencias a distintas empresas.

Schlumberger Limited cambió de nombre a SLB.

(Redacción Reuters)