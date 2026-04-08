UTN Buenos Aires y Grupo Petersen firmaron un convenio: buscan impulsar el desarrollo tecnológico

La UTN Buenos Aires y el Grupo Petersen formalizaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico en Argentina. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y el sector productivo, con el objetivo de promover la formación de profesionales, la investigación aplicada y la generación de espacios de innovación en áreas estratégicas para el país.

La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN BA) firmó un convenio de colaboración con el Grupo Petersen que apunta a consolidar una agenda conjunta en materia de desarrollo tecnológico, formación académica e investigación.

El acuerdo establece un marco de trabajo orientado a generar iniciativas compartidas que incluyan seminarios, cursos, actividades académicas y espacios de intercambio. El objetivo central es acercar el mundo universitario al sector productivo, promoviendo la transferencia de conocimiento y la formación de perfiles profesionales alineados con las demandas actuales del mercado.

Uno de los ejes principales del convenio es fortalecer el desarrollo profesional de estudiantes y graduados de la UTN Buenos Aires. A través de esta alianza, se buscará ampliar las oportunidades de capacitación y generar instancias de contacto directo con el entramado empresarial.

Además, el acuerdo pone el foco en la innovación tecnológica como motor de crecimiento. En ese sentido, ambas instituciones trabajarán en conjunto para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo productivo de la Argentina, con especial énfasis en áreas estratégicas vinculadas a la tecnología.

Por parte de la UTN Buenos Aires participaron el decano, Ing. Guillermo Oliveto; el secretario de Vinculación Institucional, Juan Manuel Balestro; y el subsecretario de Cultura y Extensión Universitaria, Alexander López. En representación del Grupo Petersen estuvieron presentes Karina Barsky, gerente de Gestión del Cambio y Talento, y Cecilia Di Giuseppe, gerente de Empleo y Talento.

El convenio se enmarca en la estrategia de expansión del Grupo Petersen en el ámbito tecnológico. La compañía busca posicionarse como uno de los actores relevantes del sector, apostando a la articulación con instituciones académicas de prestigio como la UTN.

En este contexto, la universidad aporta su trayectoria como la institución más grande del país en formación de ingenieros, con presencia federal y un rol clave en el desarrollo del conocimiento aplicado.