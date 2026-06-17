Una madre italiana se enfrenta a Meta y TikTok tras la muerte de su hija

Irene Roggero Ugues, cuya hija de 12 años se suicidó en 2024, posa para un retrato durante una entrevista con Reuters en un café de Asti, Italia

Por Sara Rossi, Giselda Vagnoni ​y Matteo Negri

ASTI, Italia, 17 jun (Reuters) - En tan solo unos meses, Irene Roggero Ugues vio cómo cambiaba el comportamiento de su hija Rossella a medida que las ‌redes sociales le ofrecían un ‌flujo cada vez mayor de contenido relacionado con las autolesiones, antes de que la niña, de 12 años, se quitara la vida.

Solo tras la muerte de Rossella, Irene y su marido desbloquearon sus dispositivos. Descubrieron que había estado utilizando las redes sociales mucho más de lo que ellos creían, incluyendo un perfil secreto de Instagram llamado "Just a dead pers0n", con un cero en lugar de una "o".

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Según contaron, en septiembre de 2023, Rossella comenzó a ​buscar contenido relacionado con ⁠la depresión que reflejara cómo se sentía. Los algoritmos de las redes sociales no ‌dejaban de mostrarle ese tipo de contenido y, apenas cinco meses ⁠después, falleció.

"En algún momento, pareció haber cobrado vida propia, ⁠creciendo hasta que acabó por abrumar su lado alegre y sociable, la parte más luminosa de su personalidad", explicó Irene a Reuters en una sala privada de una cafetería del ⁠centro de Asti, su ciudad natal en el norte de Italia.

Los padres de ​Rossella forman parte de un grupo de familias italianas que ‌han interpuesto una demanda contra Meta —propietaria de ‌Instagram y Facebook— y contra su mayor rival de redes sociales, TikTok. En la ⁠primera acción colectiva en Italia que cuestiona directamente a las empresas de redes sociales y a sus algoritmos, las familias reclaman límites más estrictos al acceso de los menores y una mayor concienciación sobre los riesgos.

Ambas empresas niegan las acusaciones de la demanda ​de que sus ‌servicios sean perjudiciales para los jóvenes y afirman que toman medidas para proteger a los usuarios jóvenes eliminando contenidos nocivos, limitando la exposición a material de riesgo y ayudando a las familias a gestionar las cuentas de sus hijos.

"Sabemos que a los padres les preocupa la seguridad de sus hijos adolescentes ⁠en internet, y por eso estamos introduciendo cambios de forma constante para ayudar a protegerlos", dijo un portavoz de Meta, señalando sus "cuentas para adolescentes" y las medidas de seguridad integradas.

"Estamos totalmente en desacuerdo con estas acusaciones, que ignoran nuestro compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes".

TikTok señaló que sus esfuerzos incluyen la aplicación estricta de directrices destinadas a proteger la salud mental y conductual de los usuarios, y añadió que elimina más del 99% del ‌contenido que incumple dichas normas.

"También seguimos invirtiendo en medidas de seguridad para diversificar el contenido recomendado, bloquear búsquedas potencialmente dañinas y poner en contacto a los usuarios vulnerables con recursos de apoyo", dijo un portavoz de TikTok, señalando las líneas de ayuda locales para la prevención del suicidio.

A la pregunta sobre el papel que Instagram podría haber desempeñado en el caso de ‌Rossella, Meta respondió a Reuters que no haría comentarios directos mientras durara el litigio, pero que la salud mental de los jóvenes viene determinada por una amplia gama de factores. El impacto ‌de las plataformas de ⁠redes sociales depende de cómo se utilicen, de las medidas de protección establecidas para proteger a los usuarios y del nivel de implicación ​de los padres, señaló.

Con información de Reuters