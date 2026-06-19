Una iniciativa del presidente del Consejo Europeo hacia el Kremlin muestra las divisiones sobre Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, conversan en una reunión con líderes de la Unión Europea, durante una cumbre en Bruselas, Bélgica

Por Andreas Rinke, Lili Bayer y ​Charlotte Van Campenhout

BRUSELAS, 19 jun (Reuters) - Una iniciativa diplomática del presidente del Consejo Europeo, António Costa, dirigida al Kremlin ha puesto de manifiesto las divisiones existentes en una cumbre de líderes de la ‌UE sobre cómo gestionar las relaciones con ‌Rusia, a pesar de que la guerra en Ucrania no da señales de terminar pronto.

Un alto asesor de Costa mantuvo contactos "breves" con el Kremlin en las últimas semanas "para abrir canales de comunicación", según un funcionario de la UE que habló el miércoles bajo condición de anonimato.

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La UE ha tratado de aislar a Rusia diplomática y económicamente desde su invasión de Ucrania en 2022, pero los líderes europeos han comenzado recientemente a debatir la posibilidad de mantener conversaciones directas con Moscú sobre la guerra y cuestiones de seguridad más amplias.

FALTA ​DE COORDINACIÓN

Sin embargo, la iniciativa de ⁠Costa suscitó críticas por parte de algunos líderes en la cumbre de dos días celebrada en ‌Bruselas, quienes afirmaron que no se había coordinado con ellos y que la UE debería ⁠centrarse en ejercer más presión sobre Rusia, según personas familiarizadas ⁠con las discusiones a puerta cerrada, que tuvieron lugar a última hora del jueves.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, no se mostraron entusiastas con la medida, mientras que los países nórdicos ⁠y bálticos fueron los que más se mostraron preocupados por ella, según las fuentes, que ​hablaron el viernes bajo condición de anonimato.

Varios líderes señalaron además que no había ‌indicios de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ‌estuviera dispuesto a entablar conversaciones serias, por lo que los debates sobre quién debería participar en ellas ⁠por parte europea eran prematuros.

"Los canales diplomáticos con Rusia no sirven de nada si Rusia no quiere hacer diplomacia", dijo el primer ministro letón, Andris Kulbergs, al llegar el viernes a la segunda jornada de la cumbre.

Un diplomático de un importante país europeo señaló que Costa no tenía mandato para entablar contactos. "Sus conversaciones ​no se coordinaron ‌con los Estados miembros", afirmó el diplomático.

Como presidente del Consejo Europeo, Costa, ex primer ministro portugués, preside y organiza las cumbres de los líderes de la UE y trata de alcanzar un consenso entre los Estados miembros. También puede representar a la UE ante el exterior.

Según algunas fuentes, los altos diplomáticos de la UE se enteraron de la iniciativa de Costa —de la ⁠que informó por primera vez Bloomberg— a través de los medios de comunicación y no por su oficina.

Otro diplomático de la UE señaló que Merz y Macron habían argumentado que cualquier negociación de paz se centraría principalmente en las capacidades militares y las garantías de seguridad para Ucrania, lo cual sería competencia de cada país europeo en particular, y no de la UE.

ESTABLECIMIENTO DE CONTACTO

Sin embargo, algunos países expresaron su apoyo a la iniciativa de Costa.

"En nuestra opinión, abrir un canal de comunicación no es un error", declaró el viernes el primer ministro irlandés, Micheal ‌Martin.

Un funcionario de la UE señaló que varios líderes habían indicado que Costa es "el representante natural de los intereses de la UE".

Hasta ahora, Estados Unidos ha liderado los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, dejando a la UE en gran medida al margen, a pesar de que tanto Kiev como Bruselas hayan señalado que debería desempeñar un papel.

Merz, Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, también han estado ‌debatiendo sobre la guerra y las relaciones con Rusia en el denominado formato E3, lo que ha molestado a otros líderes, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al no haber sido incluidos.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, afirmó ‌que Europa tendría que prepararse ⁠cuidadosamente para cualquier futura ronda de negociaciones antes de decidir quién debería representar al continente.

"Nosotros, como (Europa), tendremos que plantearnos: ¿qué está en juego, en última instancia, si acabamos sentándonos ​a esa mesa de negociaciones? Todavía es demasiado pronto para determinar quién podría ser ese negociador europeo", declaró a los periodistas durante la cumbre.

(Reportaje de John Irish, Andreas Rinke, Charlotte Van Campenhout, Ingrid Melander, Andrew Gray y Makini Brice; redacción de Ingrid Melander y Andrew Gray; edición de Gareth Jones; edición en español de Paula Villalba)