Una encuesta revela que solo el 11% de los europeos considera un aliado a EEUU

Solo el 11% de los europeos de 15 países considera a Estados Unidos un aliado, lo que representa un mínimo histórico y un descenso respecto al 16% de hace seis meses y al 22% registrado en noviembre de 2024, según una encuesta publicada el miércoles por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.
Los resultados, publicados antes de las cumbres del G7 y de la OTAN, ponen de relieve la menguante confianza de Europa en Washington como socio fiable en materia de seguridad. La mayoría de los encuestados en todos los países expresaron sus dudas sobre si Estados Unidos acudiría en su defensa en caso de un ataque.
• Los europeos se mostraron un 4% más dispuestos que el año pasado a apoyar un aumento del gasto en defensa nacional. Italia es el único país donde una clara mayoría sigue oponiéndose.
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• El 47% de los encuestados de toda la región respalda la idea de un endeudamiento colectivo de la UE para financiar iniciativas de defensa, mostrándose el mayor apoyo en Portugal (59%), Dinamarca (56%) y Países Bajos (55%).
• La mayoría de los encuestados abogaba por reducir la dependencia del armamento militar estadounidense en favor de alternativas europeas, siendo Dinamarca, Países Bajos y Suecia los países que registran un mayor apoyo a la "compra de productos europeos".
• Polonia fue la única excepción, con una mayoría a favor de aumentar las compras de armas estadounidenses, mientras que Alemania, Italia y Hungría mostraron una división significativa al respecto.
• La resistencia a recortar el gasto público nacional para aumentar los presupuestos de defensa sigue siendo fuerte en Italia (63%), Austria (59%) y Alemania (56%).
• En materia de política energética, el 44% de los europeos se opone a reanudar las importaciones de petróleo y gas de Rusia a pesar del aumento de los costos.
• La mayoría de los encuestados sigue apoyando a Ucrania como aliada o socio estratégico, aunque el consenso se debilita cuando se trata de enviar tropas de mantenimiento de la paz a Ucrania tras la guerra o de ampliar la adhesión a la UE hacia el este.
• La mayoría de los encuestados en todos los países, excepto Bulgaria, piensa que las relaciones entre Estados Unidos y Europa mejorarán cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, deje el cargo.
• La encuesta se llevó a cabo en mayo de 2026 utilizando una combinación de métodos por parte de empresas de sondeos como Mandate Research y YouGov, y recabó las opiniones de personas mayores de 18 años en Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.
Con información de Reuters