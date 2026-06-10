Una encuesta revela que solo el 11% de los europeos considera un aliado a EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes protestan en París para oponerse a las acciones de Estados Unidos en Venezuela

Solo ​el 11% de los europeos de 15 países considera a Estados Unidos un aliado, lo que representa un mínimo histórico y ‌un descenso respecto al ‌16% de hace seis meses y al 22% registrado en noviembre de 2024, según una encuesta publicada el miércoles por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Los resultados, publicados antes de las cumbres del G7 y de la OTAN, ponen de relieve la menguante confianza de Europa en Washington como socio fiable en materia de seguridad. La mayoría ​de los encuestados en ⁠todos los países expresaron sus dudas sobre si Estados Unidos ‌acudiría en su defensa en caso de un ataque.

• ⁠Los europeos se mostraron un 4% más ⁠dispuestos que el año pasado a apoyar un aumento del gasto en defensa nacional. Italia es el único país donde una clara mayoría sigue ⁠oponiéndose.

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• El 47% de los encuestados de toda la región ​respalda la idea de un endeudamiento colectivo de ‌la UE para financiar iniciativas de ‌defensa, mostrándose el mayor apoyo en Portugal (59%), Dinamarca (56%) y Países ⁠Bajos (55%).

• La mayoría de los encuestados abogaba por reducir la dependencia del armamento militar estadounidense en favor de alternativas europeas, siendo Dinamarca, Países Bajos y Suecia los países que registran un mayor apoyo a ​la "compra de ‌productos europeos".

• Polonia fue la única excepción, con una mayoría a favor de aumentar las compras de armas estadounidenses, mientras que Alemania, Italia y Hungría mostraron una división significativa al respecto.

• La resistencia a recortar el gasto público nacional ⁠para aumentar los presupuestos de defensa sigue siendo fuerte en Italia (63%), Austria (59%) y Alemania (56%).

• En materia de política energética, el 44% de los europeos se opone a reanudar las importaciones de petróleo y gas de Rusia a pesar del aumento de los costos.

• La mayoría de los encuestados sigue apoyando a Ucrania como aliada o socio estratégico, aunque el consenso se ‌debilita cuando se trata de enviar tropas de mantenimiento de la paz a Ucrania tras la guerra o de ampliar la adhesión a la UE hacia el este.

• La mayoría de los encuestados en todos los países, excepto Bulgaria, piensa que las relaciones entre Estados Unidos y Europa ‌mejorarán cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, deje el cargo.

• La encuesta se llevó a cabo en mayo de 2026 utilizando una combinación de métodos ‌por parte de ⁠empresas de sondeos como Mandate Research y YouGov, y recabó las opiniones de personas mayores de 18 años ​en Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Con información de Reuters