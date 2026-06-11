Una Brasil mermada se enfrenta en su debut mundialista a un Marruecos en alza

Entrenamiento de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil inicia este sábado su nueva andadura en busca de la tan ansiada sexta corona mundialista sin margen para un comienzo tranquilo, ya que ‌se enfrentará a una prometedora selección ‌de Marruecos en el partido inaugural del Grupo C, que pondrá a prueba la capacidad del equipo para hacer frente a una larga lista de lesionados.

La selección que ostenta el récord de cinco títulos llega a Norteamérica bajo la batuta de Carlo Ancelotti, cuyo debut en un Mundial como seleccionador se produce poco más de un año después de que dejara el Real Madrid tras una brillante cosecha de títulos europeos ​para asumir una de las ⁠misiones de rescate más exigentes del fútbol.

Brasil ha atravesado tres años turbulentos, cuatro ‌seleccionadores y una serie de decepciones, mientras que el prolongado declive ⁠de Neymar, de talismán intocable a apuesta de salud, ⁠ha añadido incertidumbre.

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Mientras que otros grandes favoritos tienen la oportunidad de ir aclimatando a sus jugadores al torneo frente a rivales más modestos, Brasil se estrena contra el que ⁠se prevé que sea su rival más difícil del Grupo C.

Marruecos fue la ​gran revelación del Mundial de 2022 en Qatar, tras eliminar ‌a España y Portugal antes de caer ‌ante Francia en las semifinales. Construido en torno a una generación de jugadores ⁠formados en las canteras y ligas de España y Francia, regresa con la calidad suficiente para poner en aprietos a Brasil en la noche inaugural.

Sin embargo, también llega con sus propias turbulencias.

Marruecos comenzó 2026 perdiendo la final de la Copa Africana de Naciones ​ante Senegal ‌en su propio terreno, para luego serle otorgado el título en una controvertida decisión tras la retirada de sus rivales del terreno de juego en protesta por un penal pitado en su contra.

Semanas más tarde, el veterano seleccionador Walid Regragui dimitió tres meses antes del Mundial y fue sustituido por ⁠el belga Mohamed Ouahbi, ascendido desde las categorías inferiores tras llevar a Marruecos al título del Mundial sub-20 en Chile el año pasado.

PROBLEMAS POR LESIONES

Las lesiones se han sumado a los contratiempos, ya que Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli quedaron fuera de la convocatoria de 26 jugadores tras lesionarse en el último partido amistoso de Marruecos contra Noruega el domingo.

Brasil, sin embargo, ha sufrido su propia avalancha de lesiones.

Ancelotti ha perdido a Rodrygo, Estevao, Eder Militao y ‌Wesley, todos ellos posibles titulares, mientras que Neymar ha sido descartado para el partido contra Marruecos, ya que sigue recuperándose de una lesión en la pantorrilla. Aún no se sabe cuándo podrá volver ni en qué condiciones.

Brasil sigue contando con una formidable pareja de centrales formada por Marquinhos y Gabriel Magalhães, pero Ancelotti debe improvisar en el lateral derecho tras ‌perder a Wesley y al versátil Militão. Danilo e Ibáñez compiten por el puesto, y el centrocampista Ederson también es una opción.

En la delantera, Ancelotti se apoyará en gran medida en ‌Vinicius Jr., a quien ⁠ayudó a convertirse en el Real Madrid en uno de los delanteros más letales del fútbol.

Brasil nunca pasa desapercibido en un Mundial, pero ​las expectativas son inusualmente moderadas. Marruecos pondrá a prueba si la alquimia de Ancelotti en el fútbol de clubes puede trasladarse al terreno de juego con una selección, y si el gran cuento de hadas de Qatar tendrá una secuela.

(Editado en español por Carlos Serrano)