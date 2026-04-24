Un diputado de Hezbolá dice que el alto el fuego "no tiene sentido" ante los ataques israelíes

Se observa humo saliendo de una aldea en el sur de Líbano mientras el ejército israelí opera en ella, vista desde el lado israelí de la frontera

​Hezbolá dijo que el alto el fuego mediado por Estados Unidos en la guerra ‌con Israel carecía ‌de sentido un día después de que se prorrogara por tres semanas, señalando los continuos ataques israelíes en el sur de Líbano y afirmando que el grupo tenía derecho a responder.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ​anunció el jueves ⁠la prórroga de tres semanas tras recibir ‌a los embajadores de Israel y ⁠Líbano en la Casa Blanca. ⁠El acuerdo de alto el fuego entre los Gobiernos de Líbano e Israel debía expirar el ⁠domingo.

En una declaración en respuesta a ​la prórroga, el diputado de Hezbolá ‌Ali Fayyad dijo que "es ‌esencial señalar que el alto el fuego ⁠carece de sentido a la luz de la insistencia de Israel en cometer actos hostiles, incluidos asesinatos, bombardeos y disparos", así como ​su demolición ‌de pueblos y ciudades en el sur.

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Las hostilidades entre Hezbolá e Israel se reavivaron el 2 de marzo, cuando el grupo abrió fuego en apoyo de ⁠Irán en la guerra regional. El alto el fuego en Líbano surgió al margen de los esfuerzos de Washington por resolver su conflicto con Teherán, aunque Irán había pedido que se incluyera a Líbano en cualquier tregua más amplia.

El alto ‌el fuego mediado por Estados Unidos, que entró en vigor el 16 de abril, ha dado lugar a una reducción significativa de las hostilidades, aunque Israel y Hezbolá han seguido intercambiando ataques ‌en el sur de Líbano, donde Israel ha mantenido soldados en una "zona de seguridad" autoproclamada.

"Cualquier agresión israelí ‌contra cualquier ⁠objetivo libanés, independientemente de su naturaleza, da a la resistencia el derecho ​a responder de forma proporcionada", dijo Fayyad.

Con información de Reuters