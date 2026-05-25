Un deslizamiento de tierra en una mina de oro ilegal de Angola deja 28 muertos

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de un minero artesanal ilegal inspeccionando una roca excavada en busca de restos de oro en el distrito municipal de Prestea-Huni Valley, en la región occidental de Ghana

Al menos 28 personas perdieron la vida cuando ‌un deslizamiento ‌de tierra arrasó una mina de oro ilegal en la provincia de Bengo, al noroeste de Angola, según informaron las autoridades locales, ​en uno ⁠de los accidentes mineros ‌ilegales más mortíferos del ⁠país.

Cuatro personas fueron ⁠rescatadas, según informó el domingo el servicio de protección civil ⁠y bomberos de la ​provincia en un comunicado, ‌que añadieron que ‌las operaciones de búsqueda ⁠habían concluido.

Las víctimas mortales del accidente del sábado tenían entre 16 y 35 ​años, ‌según las autoridades.

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La minería ilegal en Angola se ha asociado históricamente con la industria del diamante. ⁠Sin embargo, la campaña de diversificación minera del país ha impulsado un auge de la minería artesanal de otros metales, como el oro.

Angola, uno de ‌los principales productores de diamantes, se está diversificando hacia metales como el cobre y el oro a medida que ‌caen los precios de los diamantes y aumentan los de los ‌diamantes ⁠sintéticos.

Con información de Reuters