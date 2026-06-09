Un centro del ICE en Texas, en el foco por falta de registros, deficiencias médicas y gasto excesivo

FOTO DE ARCHIVO: Centro de Detención de East Montana, el nuevo centro de detención de ICE que se está construyendo en El Paso, Texas.

Un centro federal de detención de inmigrantes en Texas, construido por el Gobierno de Donald Trump, no ‌elaboró informes sobre uso de ‌la fuerza, no proporcionó medicamentos a los detenidos gravemente enfermos y malgastó decenas de millones de dólares mediante contratos precipitados, según un informe de un organismo de control publicado el martes.

El reporte, publicado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, detectó "problemas significativos y generalizados" en la planificación y la supervisión del ​centro de detención de ⁠Camp East Montana.

El Gobierno de Trump ha tratado de ‌detener a un número récord de inmigrantes como ⁠parte de su campaña de deportación ⁠masiva. A principios de junio había unos 57.000 inmigrantes detenidos, informaron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto, frente a ⁠los aproximadamente 40.000 que había cuando Trump asumió el ​cargo en 2025.

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Camp East Montana se inauguró en ‌agosto de 2025 en los ‌terrenos de la base militar de Fort Bliss, en El ⁠Paso, utilizando un proceso de contratación militar acelerado para agilizar su construcción.

En el marco de este proceso acelerado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense adjudicó el ​contrato a ‌Acquisition Logistics LLC, una pequeña empresa sin experiencia previa en materia de detención.

El informe de la GAO planteó dudas sobre la gestión de dos fallecimientos ocurridos en las instalaciones en enero de 2026, uno calificado como ⁠homicidio y el otro como suicidio.

En el caso del homicidio, el centro de detención no proporcionó a ICE informes sobre el uso de la fuerza ni sobre la muerte, y las pruebas "habían desaparecido o habían sido destruidas", según el informe.

En el caso del suicidio, el personal colocó al detenido en una sala de observación médica ‌en lugar de en una celda a prueba de suicidios y lo dejó desatendido durante más de 15 minutos, según el informe.

Cuando los responsables médicos de ICE visitaron el centro en diciembre de 2025, descubrieron que el contratista médico no proporcionaba tratamiento ‌ni atención a los detenidos con problemas de salud crónicos.

"Por ejemplo, ninguno de los detenidos no ciudadanos con diabetes o VIH contaba con ‌planes de tratamiento", ⁠señala el informe.

El ICE y Acquisition Logistics no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El ​contrato de Camp East Montana se transfirió de forma repentina a Amentum Services Inc en marzo de 2026.

(Reportaje de Ted Hesson; información adicional de Kristina Cooke; Editado en español por Natalia Ramos)