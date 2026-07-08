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Vaticano

Un cardenal español renuncia a sus funciones tras las acusaciones de agresión sexual

08 de julio, 2026 | 05.56

El cardenal español Cristóbal López Romero, que ‌también es arzobispo ‌de Rabat, Marruecos, se ha suspendido a sí mismo de sus funciones tras ser acusado de acosar a mujeres, según ha informado el Vaticano en su ​propio portal ⁠de noticias.

"Estoy acusado de comportamientos ‌inapropiados hacia mujeres adultas", ⁠dijo López Romero ⁠en un comunicado publicado por Vatican News el martes, que añadió que ⁠la situación había llevado a ​la Iglesia católica a ‌abrir una investigación ‌preliminar.

La noticia de las acusaciones fue ⁠publicada por primera vez por la AFP el martes. En su investigación, la agencia de ​noticias ‌francesa señaló que al menos cinco mujeres habían acusado al prelado, de 74 años, de agresión sexual.

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Según AFP, ⁠López Romero dijo: "No he cometido ninguna violencia, agresión o acoso sexual".

El cardenal se comprometió a cooperar plenamente con la investigación del Vaticano y dijo que, para no interferir en ella, ‌se abstendría de presidir celebraciones públicas y de participar en actividades pastorales.

López Romero es cardenal desde 2019 y arzobispo de Rabat desde 2018. ‌Se le considera relativamente progresista dentro de la jerarquía católica y fue ‌visto como ⁠un posible candidato al papado en el cónclave ​del año pasado.

(Redacción de Francesca Piscioneri; edición de Alvise Armellini; edición en español de Jorge Ollero Castela)

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