Un cardenal español renuncia a sus funciones tras las acusaciones de agresión sexual

El cardenal español Cristóbal López Romero, que también es arzobispo de Rabat, Marruecos, se ha suspendido a sí mismo de sus funciones tras ser acusado de acosar a mujeres, según ha informado el Vaticano en su propio portal de noticias.
"Estoy acusado de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas", dijo López Romero en un comunicado publicado por Vatican News el martes, que añadió que la situación había llevado a la Iglesia católica a abrir una investigación preliminar.
La noticia de las acusaciones fue publicada por primera vez por la AFP el martes. En su investigación, la agencia de noticias francesa señaló que al menos cinco mujeres habían acusado al prelado, de 74 años, de agresión sexual.
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Según AFP, López Romero dijo: "No he cometido ninguna violencia, agresión o acoso sexual".
El cardenal se comprometió a cooperar plenamente con la investigación del Vaticano y dijo que, para no interferir en ella, se abstendría de presidir celebraciones públicas y de participar en actividades pastorales.
López Romero es cardenal desde 2019 y arzobispo de Rabat desde 2018. Se le considera relativamente progresista dentro de la jerarquía católica y fue visto como un posible candidato al papado en el cónclave del año pasado.
(Redacción de Francesca Piscioneri; edición de Alvise Armellini; edición en español de Jorge Ollero Castela)