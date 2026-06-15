Un bombardero estratégico ruso se estrella en Siberia durante unas maniobras

FOTO DE ARCHIVO: Un bombardero estratégico ruso Tu-22M3 sobrevuela la región de Riazán

​Un bombardero estratégico ruso Tu-22M3 se estrelló el lunes en la región ‌siberiana de Irkutsk ‌durante un vuelo de entrenamiento, según informó el Ministerio de Defensa ruso, pero los cuatro miembros de la tripulación lograron eyectarse sin sufrir daños.

El Tu-22, que puede transportar misiles hipersónicos "Kinzhal" y cuyo nombre ​en clave de ⁠la OTAN es "Backfire", es un bombardero ‌supersónico de la era soviética ⁠que Rusia ha utilizado ⁠desde entonces para misiones de combate en Siria y Ucrania.

Imágenes no verificadas del accidente difundidas ⁠en las redes sociales mostraban al ​avión cayendo en picado ‌hacia una zona densamente ‌arbolada, no muy lejos de las orillas ⁠del río Angara, lo que provocó una enorme columna de humo.

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"La tripulación se eyectó. No hay peligro para la ​vida ‌ni la salud de los pilotos", según informó la agencia de noticias Interfax citando al Ministerio de Defensa. "No hay daños en tierra. El avión ⁠volaba sin carga de combate".

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó en un comunicado que el avión se estrelló cerca de la localidad de Kamenka. Los equipos de bomberos trabajaban para extinguir el incendio en el ‌lugar, y los cuatro miembros de la tripulación habían sido trasladados al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida.

Kobzev señaló que la información preliminar apuntaba ‌a un fallo del motor como causa probable del accidente.

El Tu-22M3, una versión modernizada del ‌Tu-22 original, ⁠puede lanzar misiles de crucero Kh-22 (AS-4 Kitchen), así como los misiles ​hipersónicos Kinzhal "Dagger", según el Boletín de los Científicos Atómicos.

Con información de Reuters