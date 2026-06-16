Un artista ruso crítico con el Kremlin muere a tiros en Polonia

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de la policía y un miembro de las tropas de defensa territorial acordonando la zona, después de que, según las autoridades polacas, un objeto no identificado cayera y explotara durante la noche en Polonia

​Un artista ruso crítico del presidente Vladimir Putin murió a tiros en la localidad de ‌Biala Podlaska, en el ‌este de Polonia, dijo el martes un fiscal polaco.

Se efectuaron cinco disparos contra la víctima, incluido uno en la cabeza, dijo Marcin Kozak, portavoz de la fiscalía de distrito de Lublin, en una rueda de prensa, y añadió que dos bielorrusos ​habían sido detenidos, ⁠pero no imputados, en relación con el ‌caso.

Medios locales identificaron a la víctima del ⁠ataque del lunes como Robert ⁠Kuzovkov, conocido también por su seudónimo artístico Semyon Skrepetsky, un artista ruso conocido por sus críticas al ⁠líder del Kremlin.

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Kozak confirmó que el fallecido, ​a quien los fiscales identificaron como ‌Robert K., desarrollaba una actividad ‌artística en la que expresaba críticas a las ⁠acciones actuales de las autoridades de Rusia.

Tres días antes de ser asesinado, Skrepetsky había viajado a Berlín con motivo del Día de Rusia, una ​festividad ‌del 12 de junio que conmemora la declaración de soberanía del país antes del colapso de la Unión Soviética, donde organizó una protesta con una caricatura de Joseph Stalin ⁠y Putin con apariencia de icono, según el medio Meduza.

La identidad de la víctima será un elemento clave para la investigación, dijo Kozak por teléfono.

Polonia afirma que su papel como centro de distribución de suministros militares y de otro tipo hacia Ucrania la ha ‌convertido en objetivo de espías rusos que intentan recabar información sobre el apoyo al esfuerzo de Kiev para repeler la invasión rusa, así como llevar a cabo actos de sabotaje.

La embajada rusa en Varsovia no ‌estuvo disponible de inmediato para comentar el caso. Jacek Dobrzynski, portavoz del ministro de Servicios Especiales de Polonia, dijo ‌que la ⁠Agencia de Seguridad Interior había estado cooperando estrechamente con la policía y los ​fiscales en el asunto.

Con información de Reuters