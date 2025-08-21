EEUU y UE cierran acuerdo comercial; Washington prevé un alivio arancelario para el sector del automóvil

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de EEUU y la UE y las palabras "aranceles del 15%" se ven en esta ilustración

Estados Unidos y la Unión Europea cerraron el jueves un acuerdo comercial marco alcanzado el mes pasado que incluye un arancel estadounidense del 15% sobre la mayoría de las importaciones de la UE, incluidos automóviles, productos farmacéuticos, semiconductores y madera.

En una declaración conjunta de tres páginas y media, ambas partes enumeraron los compromisos adquiridos, entre ellos el de la UE de eliminar los aranceles sobre todos los productos industriales estadounidenses y ofrecer acceso preferencial al mercado a una amplia gama de productos agrícolas y marinos de Estados Unidos.

Washington tomará medidas para reducir los actuales aranceles estadounidenses del 27,5% sobre automóviles y piezas de automóviles, una enorme carga para los fabricantes de automóviles europeos, una vez que Bruselas presente la legislación necesaria para promulgar los recortes arancelarios prometidos sobre los bienes estadounidenses, dijo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el acuerdo el 27 de julio en el lujoso campo de golf de Trump en Turnberry, Escocia, tras una reunión de una hora que siguió a meses de negociaciones.

Los dos líderes volvieron a reunirse esta semana como parte de las negociaciones encaminadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y ambos elogiaron su acuerdo marco comercial como un logro histórico. Según la declaración conjunta, el acuerdo podría ampliarse con el tiempo para abarcar otros ámbitos y mejorar el acceso a los mercados.

Un alto responsable del Gobierno estadounidense, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente, dijo que los fabricantes de automóviles europeos podrían ver un alivio de los actuales aranceles de EEUU dentro de "esperemos que semanas."

"Tan pronto como sean capaces de presentar esa legislación, y no me refiero a aprobarla y aplicarla plenamente, sino a presentarla realmente, entonces estaremos en condiciones de proporcionar ese alivio. Y he de decir que ambas partes están muy interesadas en actuar con rapidez", afirmó.

La declaración conjunta era "una jugada para responsabilizarse mutuamente" y garantizar que ambas partes cumplían los compromisos anunciados el mes pasado, dijo el responsable.

"Estamos intentando secuenciar con la Unión Europea para asegurarnos de que (...) se sientan suficientemente presionados para obtener el mandato que necesitan para iniciar el proceso legislativo de reducción de sus aranceles, como han prometido", dijo el responsable.

"Confiamos en que lo harán. Es bueno para todas las partes asegurarse de que todo el mundo está en la misma página y tomando medidas al mismo tiempo."

Según el comunicado, la desgravación arancelaria de EEUU sobre los automóviles y sus piezas entraría en vigor el primer día del mes en el que la UE introdujera la legislación, ofreciendo la perspectiva de un alivio retroactivo para los fabricantes de automóviles. No estaba claro cuándo iniciaría Bruselas el proceso legislativo.

La declaración conjunta señalaba que Estados Unidos había acordado aplicar únicamente aranceles de país más favorecido a partir del 1 de septiembre a las aeronaves y piezas de recambio de la UE, los productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes, los precursores químicos y los recursos naturales no disponibles, incluido el corcho.

Reiteró la intención de la UE de adquirir gas natural licuado (GNL), petróleo y productos de energía nuclear estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares, además de otros 40.000 millones de chips de inteligencia artificial (IA) fabricados en Estados Unidos.

También reiteró la intención de que las empresas de la UE inviertan otros 600.000 millones de dólares en sectores estratégicos estadounidenses hasta 2028.

Ambas partes se comprometieron a abordar las "barreras comerciales digitales injustificadas", según el comunicado, y la UE acordó no adoptar tasas por el uso de la red.

También acordaron negociar las normas de origen para garantizar que los beneficios del acuerdo beneficien principalmente a ambos socios comerciales.

Además, afirmaron que estudiarían la posibilidad de cooperar para proteger sus respectivos mercados de acero y aluminio del exceso de capacidad, garantizando al mismo tiempo la seguridad de las cadenas de suministro entre sí, incluso mediante contingentes arancelarios.

Con información de Reuters