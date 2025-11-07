Zelenski visitará pronto España

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se abrazan tras posar para una fotografía durante una cumbre celebrada en Lancaster House, en el centro de Londres, Reino Unido

ov (Reuters) -El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitará España en los próximos días, informó el viernes la oficina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin desvelar las fechas exactas ni el itinerario por motivos de seguridad.

Zelenski tenía previsto visitar España en abril, pero el viaje se canceló cuando murió el papa Francisco.

El mes pasado, Sánchez dijo a Zelenski que España respaldaría a Ucrania hasta que se logre "una paz justa y duradera" en su guerra con Rusia, ya en su cuarto año.

Según el diario El País, Zelenski visitará el Museo Reina Sofía de Madrid, que alberga el cuadro de Picasso de 1937 "Guernica", que representa los horrores de la guerra.

España firmó un acuerdo bilateral de seguridad y defensa de 10 años con Ucrania en mayo de 2024, durante la última visita de Zelenski.

