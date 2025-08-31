Von der Leyen dice que Europa está elaborando planes "precisos" para enviar tropas a Ucrania: FT

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una conferencia de prensa tras la 25.ª Cumbre UE-China en Pekín, China

Europa está elaborando "planes bastante precisos" para un despliegue multinacional de soldados en Ucrania como parte de las garantías de seguridad tras el conflicto que contarán con el respaldo de las capacidades de Estados Unidos, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al Financial Times en una entrevista publicada el domingo.

"El presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump nos aseguró que habrá (una) presencia estadounidense como parte del respaldo", dijo von der Leyen al FT, agregando que "eso fue muy claro y repetidamente afirmado".

El despliegue está listo para incluir potencialmente decenas de miles de soldados dirigidos por Europa, respaldados por la asistencia de Estados Unidos, incluidos los sistemas de control y comando y los activos de inteligencia y vigilancia, dijo el informe, y agregó que este acuerdo se logró en una reunión entre Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y altos líderes europeos el mes pasado.

Se espera que los líderes europeos, incluidos el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y von der Leyen se reúnan en París el jueves, por invitación del presidente francés Emmanuel Macron, para continuar las discusiones de alto nivel sobre Ucrania, informó el FT.

El FT citó a tres diplomáticos informados sobre los planes.

Con información de Reuters