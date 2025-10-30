Ucrania refuerza las defensas de Pokrovsk mientras Rusia intensifica sus ataques

FOTO DE ARCHIVO: Un residente camina por una calle cercana a los edificios de la ciudad de Pokrovsk, en primera línea del frente

t (Reuters) -Ucrania está intensificando sus esfuerzos para defender el centro estratégico de Pokrovsk, con el objetivo de asegurar las rutas clave de suministro y evacuación y erradicar a la infantería rusa que se infiltra en la ciudad, dijo el jueves el máximo comandante del Ejército.

Oleksandr Syrskyi dijo que había visitado la zona para reunirse con sus tropas, mientras Rusia -casi cuatro años después de su invasión a Ucrania- seguía aumentando sus asaltos.

Desestimó la afirmación de Moscú de que sus fuerzas habían atrapado a las tropas ucranianas dentro del bastión oriental.

"La infantería enemiga, evitando el combate, se está reuniendo en zonas urbanas y cambiando de ubicación, por lo que la tarea principal es localizarla y destruirla", dijo Syrskyi en la aplicación Telegram.

Rusia lleva más de un año avanzando hacia Pokrovsk, en la región oriental ucraniana de Donetsk, haciéndose con el control, de forma lenta pero constante, de las pequeñas aldeas situadas al sur.

El domingo, el Estado Mayor ucraniano dijo que al menos 200 militares rusos habían entrado en la ciudad en grupos separados mientras se producían tiroteos con armas cortas en el antiguo centro logístico.

Ucrania estaba tomando medidas para "fortalecer la estabilidad de las defensas" en la ciudad y pretendía reforzar su logística mejorando la defensa de las rutas de suministro y evacuación, declaró Syrskyi.

"La prioridad es salvar las vidas de nuestros soldados", afirmó.

La logística para la ciudad fue complicada "pero posible", debido a los drones FPV rusos, dijo el 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de Ucrania que opera en la zona en un comunicado en Facebook.

La brigada añadió que Rusia utilizó principalmente infantería para atacar Pokrovsk, pero también desplegó vehículos armados para avanzar sobre Myrnohrad, a unos 6 km al noreste.

