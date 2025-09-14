Ucrania estudia limitar el servicio de telefonía móvil para contrarrestar los drones rusos

FOTO DE ARCHIVO: Militares de la unidad móvil de defensa antiaérea de la 115ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania asisten a un turno nocturno, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Járkov

Ucrania podría reducir intencionadamente la calidad de las comunicaciones móviles durante los ataques rusos con drones para impedir que las redes se utilicen para coordinar los ataques, dijo el domingo el jefe del Estado Mayor Andriy Hnatov.

Luego de tres años y medio de guerra, Rusia ha intensificado en los últimos meses los ataques con drones contra Ucrania, mejorando su tecnología y aumentando el número de aviones no tripulados desplegados para maximizar los daños a objetivos estratégicos e infraestructuras clave.

"No se trata de una interrupción de las comunicaciones móviles, sino más bien de una restricción de la calidad de las comunicaciones en ciertas áreas, como una restricción de las comunicaciones 4G y 5G", dijo Hnatov al canal de video en línea ucraniano Novyny Live.

"Para que los módems que utilizan en sus aviones no tripulados no puedan acceder al Internet de nuestros operadores de comunicaciones", añadió.

El cierre de la red de Internet móvil de alta velocidad tiene sentido para combatir los drones equipados con cámaras que transmiten imágenes y necesitan una conexión 4G para funcionar, según informan los medios locales.

Durante la guerra, Rusia ha ordenado con frecuencia cortes de Internet móvil para interrumpir los ataques de drones ucranianos.

Con información de Reuters