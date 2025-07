Trump dice que EEUU suministrará armas a Ucrania a través de la OTAN

Aftermath of a Russian drone and missile attack in Kyiv

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Estados Unidos suministrará armas a Ucrania a través de la OTAN y que hará una "declaración importante" sobre Rusia el lunes. En los últimos días, Trump ha expresado su frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, por la falta de avances para poner fin a la guerra desatada por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. "Creo que haré una declaración importante sobre Rusia el lunes", dijo Trump a NBC News, declinando dar más detalles. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Trump también dijo a NBC News sobre un supuesto nuevo acuerdo entre Estados Unidos, los aliados de la OTAN y Ucrania sobre el envío de armas desde Estados Unidos. "Estamos enviando armas a la OTAN, y la OTAN está pagando por esas armas, al 100%. Así que lo que estamos haciendo es que las armas que están saliendo van a la OTAN, y luego la OTAN se las dará (a Ucrania), y la OTAN está pagando por esas armas", dijo Trump. "Enviamos armas a la OTAN y la OTAN va a reembolsar su coste total", añadió. Por primera vez desde que regresó al cargo, Trump enviará armas a Kiev en virtud de un poder presidencial frecuentemente utilizado por su predecesor, dijeron el jueves dos fuentes cercanas a la decisión. El equipo de Trump identificará armas de los arsenales estadounidenses para enviarlas a Ucrania bajo la Autoridad Presidencial de Retirada, que permite al presidente recurrir a las reservas de armas para ayudar a los aliados en caso de emergencia, dijeron las fuentes, y una de ellas dijo que podrían valer alrededor de 300 millones de dólares. Trump dijo el martes que Estados Unidos enviaría más armas a Ucrania para ayudar al país a defenderse de la intensificación de los avances rusos. El paquete podría incluir misiles defensivos Patriot y cohetes ofensivos de medio alcance, pero no se ha tomado una decisión sobre el equipo exacto, dijeron las fuentes. Una de ellas dijo que esto ocurriría en una reunión el jueves. El Gobierno de Trump solo ha enviado hasta ahora armas autorizadas por el expresidente Joe Biden, firme partidario de Kiev. El Pentágono y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Trump se había comprometido a poner fin rápidamente a la guerra, pero tras meses de presidencia apenas se han producido avances. El presidente republicano ha criticado en ocasiones el gasto estadounidense en defensa de Ucrania, ha hablado favorablemente de Rusia y se ha enfrentado públicamente al líder ucraniano. Sin embargo, en ocasiones también ha manifestado su apoyo a Kiev y ha expresado su decepción por el liderazgo de Rusia. 12.000 MILLONES DE DÓLARES PROMETIDOS PARA UCRANIA Rusia desencadenó intensos ataques aéreos contra Ucrania el jueves, antes de una conferencia en Roma en la que Kiev obtuvo miles de millones de dólares en promesas de ayuda, y de unas conversaciones ruso-estadounidenses en las que Washington expresó su frustración con Moscú por la guerra. Dos personas murieron, 26 resultaron heridas, según cifras de los servicios nacionales de emergencia, y hubo daños en casi todas las zonas de Kiev por los ataques con misiles y drones contra la capital y otras partes de Ucrania. En su intervención en la conferencia de Roma sobre la reconstrucción de Ucrania tras más de tres años de guerra, Zelenski instó a los aliados a utilizar "más enérgicamente" los activos rusos para la reconstrucción y pidió armas, producción conjunta de defensa e inversiones. Los participantes prometieron más de 10.000 millones de euros (12.000 millones de dólares) para ayudar a reconstruir Ucrania, según dijo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, anunció una ayuda de 2.300 millones de euros (2.700 millones de dólares). En conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante su estancia en Malasia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que había reforzado el mensaje de que Moscú debe mostrar más flexibilidad. "Necesitamos ver una hoja de ruta hacia adelante sobre cómo puede concluir este conflicto", dijo Rubio, y agregó que el Gobierno de Trump había estado participando con el Senado de Estados Unidos sobre cómo podrían ser las nuevas sanciones a Rusia. "Fue una conversación franca. Fue una conversación importante", dijo Rubio tras las conversaciones de 50 minutos en Kuala Lumpur. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú dijo que habían compartido "un intercambio de puntos de vista sustantivo y franco". "TERROR NOCTURNO" Zelenski explicó que en el asalto ruso del jueves participaron unos 400 drones y 18 misiles, dirigidos principalmente contra la capital. Las explosiones y el fuego antiaéreo sacudieron la ciudad. Las ventanas estallaron, las fachadas quedaron destrozadas y los coches ardieron por completo. En el centro de la ciudad, un apartamento de un edificio de ocho plantas quedó envuelto en llamas. "Esto es terror, porque ocurre todas las noches cuando la gente está durmiendo", dijo Karyna Volf, una residente de Kiev de 25 años que salió corriendo de su apartamento momentos antes de que le llovieran fragmentos de cristal. Según las autoridades, las defensas aéreas detuvieron todos los drones salvo unas pocas decenas, un día después de que Rusia lanzara un récord de 728 drones contra Ucrania. (Información adicional de Gleb Garanich, Lidia Kelly, Yurii Kovalenko, Anastasiia Malenko, Mike Stone y Singh Kanishka; redacción de Dan Peleschuk, Timothy Heritage y Michael Perry; edición de Gareth Jones, Philippa Fletcher, Kevin Liffey, Marguerita Choy y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)