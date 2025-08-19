Trump dice Putin podría no querer llegar a un acuerdo sobre Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump; el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, caminan durante una reunión, en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que esperaba que el mandatario ruso, Vladimir Putin, avanzara en el fin de la guerra en Ucrania, pero admitió que el líder del Kremlin podría no querer llegar a ningún acuerdo, añadiendo que esto crearía una "situación difícil" para Putin.

En una entrevista con el programa "Fox & Friends" de Fox News, Trump afirmó que esperaba que el curso de acción de Putin quedara claro en las próximas dos semanas. Trump también volvió a descartar la presencia de tropas estadounidenses en Ucrania y no dio detalles sobre las garantías de seguridad que Washington podría ofrecer a Kiev en cualquier acuerdo de posguerra.

"No creo que vaya a ser un problema (alcanzar un acuerdo de paz), para ser honesto con usted. Creo que Putin está cansado de ello. Creo que todos están cansados de ello, pero nunca se sabe", dijo Trump.

"Vamos a averiguar sobre el presidente Putin en el próximo par de semanas (...). Es posible que no quiera llegar a un acuerdo", dijo Trump, que ya ha amenazado anteriormente con más sanciones a Rusia y a las naciones que compran su petróleo si Putin no hace las paces.

Ucrania y sus aliados europeos se han visto alentados por la promesa de Trump de garantías de seguridad para ayudar a poner fin a la guerra durante una cumbre extraordinaria el lunes, pero se enfrentan a muchas preguntas sin respuesta, incluida la voluntad de Rusia de cooperar.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, saludó las conversaciones del lunes en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense como un "gran paso adelante" hacia el fin del conflicto más mortífero de Europa en 80 años y hacia el establecimiento de una reunión trilateral con Putin y Trump en las próximas semanas.

Zelenski estuvo flanqueado en la cumbre por los líderes de aliados como Alemania, Francia y Gran Bretaña y su cálida relación con Trump contrastó fuertemente con su desastroso encuentro en el Despacho Oval en febrero.

Pero más allá de la óptica, el camino hacia la paz sigue siendo profundamente incierto y Zelenski puede verse obligado a hacer compromisos dolorosos para poner fin a la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Según los analistas, más de un millón de personas han muerto o resultado heridas en el conflicto.

Aunque las conversaciones de Washington permitieron una sensación temporal de alivio en Kiev, no hubo tregua en los combates. Rusia lanzó 270 drones y 10 misiles en un ataque nocturno contra Ucrania, informó la fuerza aérea ucraniana, el mayor de este mes.

El Ministerio de Energía dijo que Rusia había atacado instalaciones energéticas en la región central de Poltava, donde se encuentra la única refinería de petróleo de Ucrania, provocando grandes incendios.

"La buena noticia es que no hubo ningún estallido (en la Casa Blanca). Trump no exigió la capitulación ucraniana ni cortó el apoyo. La música ambiental fue positiva y la alianza transatlántica sigue viva", dijo a Reuters John Foreman, ex agregado de Defensa británico en Kiev y Moscú.

"En el lado negativo, hay mucha incertidumbre sobre la naturaleza de las garantías de seguridad y qué tiene en mente exactamente Estados Unidos".

Los aliados de Ucrania iban a mantener conversaciones en el formato denominado "Coalición de Voluntarios" el martes para debatir el camino a seguir. Los jefes de Defensa de la OTAN también debatirán el martes sobre las garantías de seguridad para Ucrania, dijo una fuente cercana al asunto, sin mencionar más detalles.

NO HUELE A PAZ

Rusia no se ha comprometido explícitamente a celebrar una reunión entre Putin y Zelenski. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo el martes que Moscú no rechazaba ningún formato para discutir el proceso de paz en Ucrania, pero que cualquier reunión de líderes nacionales "debe prepararse con la máxima minuciosidad".

"Todavía no huele a paz. Creo que Putin no la aceptará, no es ese tipo de persona", dijo Oksana Melnyk, de 63 años y residente en Kiev. "Realmente quería que todo acabara pacíficamente, pero, por desgracia, mucha de nuestra gente murió y es muy amargo".

Putin ha advertido de que Rusia no tolerará tropas de la alianza de la OTAN en suelo ucraniano. Tampoco ha dado señales de dar marcha atrás en sus demandas de territorio, incluidas las tierras que no están bajo control militar de Rusia, tras sus conversaciones en la cumbre con Trump el pasado viernes en Alaska.

Trump no ha especificado qué forma podrían adoptar las garantías de seguridad estadounidenses. En Alaska renunció a insistir en que Rusia acepte un alto el fuego antes de que se inicien en serio las negociaciones de paz.

Neil Melvin, director de Seguridad Internacional del centro de estudios Royal United Services Institute, dijo que Rusia podría alargar la guerra mientras intenta desviar la presión estadounidense con una prolongada negociación de paz.

"Creo que detrás de esto hay una lucha entre Ucrania y los europeos por un lado, y los rusos por otro, para no presentarse ante Trump como el obstáculo a su proceso de paz".

"Todos están pasando de puntillas alrededor de Trump" para evitar cualquier culpa, dijo, y añadió que sobre las garantías de seguridad, "el problema es que lo que ha dicho Trump es tan vago que es muy difícil tomárselo en serio".

Con información de Reuters