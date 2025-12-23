Rusia ataca la infraestructura energética ucraniana tras las conversaciones de paz en Miami

Una casa arde tras sufrir graves daños durante los ataques rusos de madrugada con drones y misiles, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania

‍Rusia atacó a primera hora del martes las infraestructuras energéticas de Kiev y Ucrania, provocando cortes de ‍suministro de emergencia y ⁠obligando a Polonia, miembro de la OTAN, a enviar aviones para proteger su espacio aéreo, dos días después de que concluyeran las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos en Miami.

Las conversaciones de paz celebradas el fin de semana en Miami reunieron a representantes estadounidenses con delegaciones ucranianas y europeas, además de propiciar contactos por separado ‌con representantes rusos, mientras Washington comprobaba si ⁠había posibilidades de llegar a ⁠un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

A las 0620 GMT, las alertas de ataque aéreo ‍sonaban en casi toda Ucrania, según la fuerza aérea del país. Los escombros cayeron cerca ⁠de un edificio residencial en ‌el distrito Sviatoshinski de Kiev, dañando las ventanas, dijo el alcalde, Vitali Klitschko, en la aplicación de mensajería Telegram.

El Ministerio de Energía ucraniano dijo que se habían producido cortes de electricidad de emergencia en ‌varias regiones, ‌incluidos Kiev y sus alrededores, después de que Rusia volviera a atacar instalaciones energéticas.

Rusia ha atacado repetidamente la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Ucrania durante los casi cuatro años ​de guerra, intensificando los ataques en invierno para interrumpir la electricidad y la calefacción, tensar la logística y la economía y aumentar la presión sobre Kiev.

Polonia, miembro de la OTAN y fronteriza con el oeste de Ucrania, dijo que se habían desplegado aviones polacos y aliados para proteger el ‍espacio aéreo polaco después de que los ataques rusos tuvieran como objetivo zonas del oeste de Ucrania cercanas a la frontera.

"Estas medidas son de carácter preventivo y están destinadas a asegurar y proteger el espacio aéreo", dijo el ​mando operativo de Polonia en la red social X.

Polonia envía aviones de combate durante las grandes andanadas de misiles y ​drones teledirigidos rusos sobre Ucrania occidental, normalmente cuando se considera que los ataques suponen un mayor riesgo ⁠cerca de la frontera polaca.

Con información de Reuters