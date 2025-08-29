Ministro de Defensa ruso dice que sus fuerzas han acelerado el ritmo del avance en Ucrania

Foto de archivo del Ministro de Defensa ruso Andrei Belousov en Moscú

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, dijo el viernes que el Ejército había acelerado su ritmo de avance en Ucrania y estaba tomando el control de 600 a 700 kilómetros cuadrados al mes, frente a los 300 a 400 de principios de año.

Belousov también sostuvo que Rusia había infligido daños significativos a la infraestructura militar e industrial de Ucrania, con 35 ataques masivos este año contra lo que denominó 146 objetivos de importancia crítica.

"Como resultado, la infraestructura del 62% de las empresas clave del complejo militar-industrial de Ucrania ha resultado dañada", dijo Belousov.

"Me gustaría destacar especialmente los ataques que reducen la capacidad de producción, así como los dirigidos contra centros logísticos y lugares de lanzamiento de drones de ataque de largo alcance".

Reuters no pudo verificar sus afirmaciones sobre el terreno.

Belousov dijo que Rusia tenía que mejorar sus propias capacidades de aviones no tripulados, incluida la formación de operadores de estas naves con mayor rapidez.

Otra prioridad que identificó fue mejorar la velocidad a la que podían moverse los grupos tácticos.

"Este año se han entregado 22.725 motocicletas, quads y buggies. De aquí a finales de año está previsto que se transfieran a las fuerzas armadas otras 12.186 unidades de este material", agregó.

Con información de Reuters