Líderes europeos reafirman su apoyo a Ucrania tras conversaciones entre Trump y Putin

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reúnen en Alaska

Varios líderes europeos se comprometieron de manera conjunta el sábado a seguir apoyando a Ucrania y a mantener la presión sobre Rusia hasta que termine la guerra en ese país, tras una cumbre en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

La declaración conjunta de los líderes, incluidos el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se emitió después de que Trump les informara sobre sus conversaciones con Putin.

En ésta se planteó que el siguiente paso debían ser las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y que estaban dispuestos a trabajar con Trump y Zelenski en pro de una cumbre a tres bandas con apoyo europeo.

Trump declaró tras sus conversaciones con Putin que Ucrania debía llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.

La declaración europea -firmada también por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro polaco, Donald Tusk, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa- afirmó que Ucrania debe tener garantías de seguridad "férreas" para defender su integridad territorial.

"Corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio. Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza".

"Nuestro apoyo a Ucrania continuará. Estamos decididos a hacer más para mantener fuerte a Ucrania con el fin de lograr el fin de los combates y una paz justa y duradera", señaló el comunicado.

"Mientras continúe la matanza en Ucrania, estamos dispuestos a mantener la presión sobre Rusia. Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas más amplias para presionar a la economía de guerra de Rusia hasta que haya una paz justa y duradera".

Con información de Reuters