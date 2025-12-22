El Kremlin niega que Putin quiera recuperar toda Ucrania y partes de Europa

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se marchan tras la rueda de prensa anual y el encuentro telefónico de Putin en Moscú, Rusia

El Kremlin dijo el lunes que si ‍la inteligencia ⁠estadounidense creía que el presidente ruso, Vladimir Putin, quería capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa que una vez fueron parte de la Unión Soviética, entonces ‌la inteligencia estadounidense estaba ⁠equivocada.

Reuters citó ⁠seis fuentes no identificadas diciendo que los informes de inteligencia ‍de Estados Unidos siguen advirtiendo que Putin ⁠no ha abandonado ‌lo que dijo que era su objetivo de capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa ‌que ‌una vez fueron parte de la Unión Soviética, incluidos los miembros de la OTAN.

El portavoz ​del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que Moscú no sabía hasta qué punto eran fiables las fuentes citadas por Reuters, pero que ‍si el informe era exacto, entonces las conclusiones de los servicios de inteligencia estadounidenses eran erróneas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Esto no es ​en absoluto cierto", dijo Peskov en relación con las conclusiones ​de los servicios de inteligencia estadounidenses publicadas por ⁠Reuters.

Con información de Reuters