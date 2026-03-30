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Ucrania

Drones ucranianos causan un muerto y daños en viviendas e industrias en Taganrog, en el sur de Rusia

30 de marzo, 2026 | 03.45

​Un ataque con drones ucranianos causó la muerte de ‌una persona, provocó ‌incendios y causó daños en viviendas e instalaciones industriales el domingo en la ciudad de Taganrog, en el sur de Rusia, según informaron las ​autoridades locales.

El ⁠gobernador regional dijo que la ‌caída de restos del ⁠dron provocó la ⁠evacuación de la zona afectada por los escombros.

"Los equipos de emergencia ⁠están trabajando en el ​lugar del incidente, donde ‌cayeron los restos", ‌declaró Yuri Slyusar, gobernador de ⁠la región de Rostov, en la frontera oriental de Ucrania, a través de Telegram. "Se ​han ‌producido incendios y daños. Se ha procedido a la evacuación de la población".

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La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambulova, ⁠en una publicación posterior en Telegram, habló de daños generalizados en la ciudad.

Los equipos de emergencia respondieron a 49 llamadas, según indicó. Ocho personas resultaron heridas.

"Debido ‌a la caída de restos de drones, varias viviendas, instalaciones sociales y empresas industriales han sufrido daños", escribió.

Las unidades de defensa ‌aérea permanecieron en acción.

Taganrog es una ciudad portuaria situada en el extremo ‌oriental ⁠del mar de Azov, al este de la ​frontera con Ucrania.

Con información de Reuters

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