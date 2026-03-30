Drones ucranianos causan un muerto y daños en viviendas e industrias en Taganrog, en el sur de Rusia

Un ataque con drones ucranianos causó la muerte de una persona, provocó incendios y causó daños en viviendas e instalaciones industriales el domingo en la ciudad de Taganrog, en el sur de Rusia, según informaron las autoridades locales.
El gobernador regional dijo que la caída de restos del dron provocó la evacuación de la zona afectada por los escombros.
"Los equipos de emergencia están trabajando en el lugar del incidente, donde cayeron los restos", declaró Yuri Slyusar, gobernador de la región de Rostov, en la frontera oriental de Ucrania, a través de Telegram. "Se han producido incendios y daños. Se ha procedido a la evacuación de la población".
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La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambulova, en una publicación posterior en Telegram, habló de daños generalizados en la ciudad.
Los equipos de emergencia respondieron a 49 llamadas, según indicó. Ocho personas resultaron heridas.
"Debido a la caída de restos de drones, varias viviendas, instalaciones sociales y empresas industriales han sufrido daños", escribió.
Las unidades de defensa aérea permanecieron en acción.
Taganrog es una ciudad portuaria situada en el extremo oriental del mar de Azov, al este de la frontera con Ucrania.
Con información de Reuters