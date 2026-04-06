Drones rusos matan a una madre y a su hija de dos años en la ciudad ucraniana de Odesa

FOTO DE ARCHIVO. Rescatistas trabajan en un edificio de apartamentos golpeado por un ataque de drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania

Rusia lanzó un ataque con drones contra el puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, ‌durante la noche del ‌lunes, causando la muerte de una madre de 30 años y su hija de dos, así como de otra mujer, y provocando daños en edificios residenciales e infraestructuras energéticas, dijo el gobernador regional.

"Durante la noche, Odesa sufrió otro fuerte ataque del enemigo", dijo Oleh ​Kiper, gobernador regional ⁠de Odesa, a través de la aplicación Telegram, y ‌añadió que 16 personas, entre ellas una ⁠mujer embarazada y dos niños ⁠pequeños, resultaron heridas.

Los edificios residenciales, la infraestructura energética y una guardería resultaron afectados, añadieron las autoridades ucranianas.

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Unas 16.700 viviendas ⁠de varios distritos de Odesa se quedaron sin ​electricidad, dijo la empresa energética DTEK, que ‌añadió que los daños eran ‌extensos y que las reparaciones llevarían tiempo.

Las imágenes ⁠de Reuters TV mostraban a los equipos de rescate y a los bomberos retirando los escombros en uno de los lugares afectados: una vivienda cuya parte ​central había ‌sufrido graves daños.

"Dos drones impactaron en nuestra casa: uno en el tejado y el otro en la parte central. Nuestra escalera se derrumbó por completo y nos bloqueó la salida", dijo ⁠a Reuters Danilo, de 21 años, que vive en la casa.

Tras cuatro años de conflicto, Moscú ha intensificado sus ataques contra Odesa, un centro logístico clave en el sur de Ucrania y el puerto más grande del país, que gestiona la mayor parte del grano ucraniano y otras exportaciones ‌marítimas.

El presidente Volodímir Zelenski, en una publicación en la red social X, dijo que Rusia lanzó 140 drones contra Ucrania en ataques nocturnos y también atacó infraestructuras energéticas en las regiones de Chérnigov, Sumy, Járkov y Dnipró, reiterando ‌su llamamiento a reforzar la defensa aérea.

"Rusia no tiene intención de detenerse", dijo Zelenski.

"Durante la semana pasada se utilizaron más ‌de 2.800 ⁠drones de ataque, junto con cerca de 1.350 bombas aéreas guiadas y más de 40 ​misiles de diversos tipos".

Con información de Reuters