FOTO DE ARCHIVO: Un militar ucraniano camina entre arbustos en una posición del frente en la región de Donetsk

Dos ​personas murieron y una resultó herida a manos de tropas rusas en la ‌región oriental de ‌Donetsk, en la línea del frente de Ucrania, antes de que expirara el alto el fuego establecido con motivo de la Pascua ortodoxa, dijo el lunes un dirigente local.

Una persona murió en la ciudad de Kramatorsk ​y otra ⁠en Druzhkivka el domingo, dijo el gobernador ‌regional, Vadim Filashkin, a través de ⁠la aplicación de mensajería ⁠Telegram, sin dar más detalles.

Tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de violar el alto ⁠el fuego de 32 horas que ​se extendió desde la tarde ‌del sábado hasta la ‌medianoche (2100 GMT) del domingo al lunes.

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El Cuartel ⁠General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania, citando a un portavoz del 14º Cuerpo de Ejército, ​dijo ‌el lunes que, durante "el llamado 'alto el fuego de Pascua'", militares rusos también mataron a tiros a cuatro prisioneros de guerra ucranianos en la región de Járkov.

No ⁠dio más detalles, y añadió que Rusia estaba preparando una campaña para negarlo.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia y Reuters no pudo verificar la información de forma independiente.

El Estado Mayor del ejército ucraniano dijo el lunes ‌que había recopilado un total de 10.721 violaciones rusas durante el transcurso de la tregua.

Según este, las violaciones incluyeron 1.567 incidentes de bombardeos de artillería, 119 operaciones de asalto y 9.035 ‌ataques con drones de combate. Dijo que no se habían registrado ataques aéreos.

El Ministerio de Defensa ‌ruso ha ⁠declarado que registró 1.971 violaciones del alto el fuego por parte ​de Ucrania durante la noche del sábado al domingo.

Con información de Reuters