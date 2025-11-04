Alemania aumentará la ayuda a Ucrania en 3.000 millones de euros en 2026: fuentes

Imagen de archivo del canciller alemán, Friedrich Merz, durante una rueda de prensa durante la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica.

, 4 nov (Reuters) -Alemania planea aumentar su ayuda financiera a Ucrania en unos 3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares) el próximo año, dijeron el martes dos fuentes gubernamentales, confirmando un informe del diario económico Handelsblatt.

Alemania es el mayor contribuyente europeo de ayuda militar a Ucrania, habiendo proporcionado cerca de 40.000 millones de euros desde la invasión rusa de 2022. En su presupuesto para 2026, Alemania había asignado 8.500 millones de euros a Ucrania.

"Continuaremos nuestro apoyo durante el tiempo que sea necesario para defendernos de la guerra de agresión de Rusia", dijo una fuente gubernamental a Reuters.

Los ministros de Finanzas y Defensa de Alemania añadirán 3.000 millones de euros adicionales para Ucrania a los ajustes presupuestarios finales de 2026, dijo la fuente. Esto cubrirá artillería, aviones no tripulados, vehículos blindados y la sustitución de dos sistemas Patriot, añadió.

Una segunda fuente gubernamental dijo a Reuters que el canciller Friedrich Merz apoya los planes, que se espera sean acordados.

(1 dólar = 0,8575 euros)

Con información de Reuters