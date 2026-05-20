Ucrania reforzará sus defensas en el norte ante los planes ofensivos de Rusia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita el frente en la región de Lugansk, Ucrania

​El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que enviará refuerzos a ‌sus regiones del ‌norte e intensificará la presión diplomática sobre Bielorrusia para contrarrestar lo que, según Kiev, son planes rusos de lanzar una nueva ofensiva al norte de la capital.

Zelenski afirmó que Kiev había tenido ​conocimiento de cinco ⁠escenarios que Rusia había elaborado para ‌ampliar la guerra hacia el ⁠norte.

"Analizamos en detalle los ⁠datos disponibles de nuestras agencias de inteligencia sobre la planificación de Rusia de operaciones ofensivas ⁠en la dirección de Chernihiv-Kiev", ​declaró Zelenski en la red ‌social X, refiriéndose a ‌una ciudad al norte de la ⁠capital, en la autopista hacia Bielorrusia.

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"Nuestras fuerzas en este sector se verán reforzadas".

En las últimas semanas, Zelenski ha lanzado ​nuevas advertencias ‌sobre una posible amenaza para el norte de Ucrania procedente de Bielorrusia, un aliado cercano de Moscú. Ha afirmado que Ucrania ha registrado ⁠actividad inusual en la frontera, sin dar más detalles.

Oleksandr Syrskyi, el máximo comandante del ejército ucraniano, declaró el martes que Kiev disponía de datos que indicaban que el Estado Mayor ruso está calculando y planificando ‌activamente operaciones ofensivas desde el norte.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia ni de Bielorrusia.

Zelenski afirmó que Moscú está tratando de involucrar más profundamente en la guerra ‌a Bielorrusia, país que permitió a las tropas rusas marchar hacia Ucrania a través de ‌su territorio ⁠en 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania prepararía "medidas adicionales ​de influencia diplomática con respecto a Bielorrusia", añadió, sin dar más detalles.

Con información de Reuters