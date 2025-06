Un tribunal turco dicta una orden de detención contra el propietario de un canal de TV prooposición

Un tribunal de Estambul ha dictado una orden de detención contra el propietario de un canal de televisión afín al principal partido de la oposición turca, acusado de amaño de licitaciones, según informó la fiscalía a última hora del martes.

La orden de detención contra Cafer Mahiroglu, propietario de Halk TV, se dictó en el marco de una investigación sobre una presunta organización criminal sospechosa de amañar licitaciones públicas sobornando a dirigentes públicos.

Varios miembros del Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), principal partido de la oposición, entre ellos alcaldes de distrito, fueron detenidos en el marco de la investigación, que forma parte de una ofensiva legal cada vez mayor contra el encarcelado alcalde de Estambul, principal rival político del presidente Tayyip Erdogan, y la oposición.

Mahiroglu, que vive en Londres, negó las acusaciones en una publicación en la red social X.

"Se me acusa basándose en falsas declaraciones y calumnias de alguien a quien no he conocido ni visto en mi vida", afirmó, y añadió que lleva 35 años viviendo en el extranjero.

"Por tanto, ser propietario de Halk TV, la televisión del pueblo y defender la democracia, los derechos y la ley, tiene un precio".

No precisó si regresaría a Turquía para impugnar los cargos.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, del CHP, que aventaja a Erdogan en algunos sondeos de opinión, fue encarcelado en marzo a la espera de juicio por cargos de corrupción, que él niega.

Su detención desencadenó protestas masivas, agitación económica y amplias acusaciones de influencia del Gobierno sobre el poder judicial y aplicaciones antidemocráticas. El Gobierno ha negado las acusaciones y ha afirmado que el poder judicial es independiente.

Desde su detención, las autoridades han detenido a decenas de miembros del CHP, representantes de Estambul y de otros municipios gobernados por el CHP.

Con información de Reuters