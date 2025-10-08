Erdogan espera una resolución sobre las sanciones, los F-35 y el Halkbank tras las conversaciones con Trump

FOTO DE ARCHIVO: El presidente turco Erdogan visita la Casa Blanca, en Washington

ct (Reuters) -El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se mostró esperanzado en que su reunión del mes pasado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayude a levantar las sanciones que bloquean la compra de aviones F-35 por parte de Turquía, así como a resolver un caso legal contra la entidad crediticia estatal Halkbank.

Las sanciones estadounidenses CAATSA, aplicadas en 2020 por la compra de defensas antiaéreas rusas S-400 por parte de Turquía, y las acusaciones estadounidenses de que Halkbank ayudó a Irán a eludir sanciones separadas surgieron como temas clave en las conversaciones de la Casa Blanca hace dos semanas.

Las partes no anunciaron ningún acuerdo sobre esas cuestiones tras la reunión entre Trump y Erdogan.

"Espero que se resuelva la cuestión del F-35 y se levanten las sanciones CAATSA", dijo Erdogan a la prensa en un vuelo de regreso de Azerbaiyán, cuando se le preguntó por la reunión y una posterior llamada telefónica con Trump.

"Debemos lograrlo. Nuestra visita ha marcado el comienzo de una nueva era en las relaciones turco-estadounidenses y ha reforzado aún más el diálogo y la amistad entre nosotros", dijo, según una transcripción de sus declaraciones compartida por su oficina el miércoles.

Sobre Halkbank, Erdogan dijo que Trump le dijo tanto en la Casa Blanca como en su llamada telefónica que "el problema de Halkbank ha terminado para nosotros", según la lectura.

El martes, Reuters informó, basándose en dos fuentes, que responsables turcos propusieron resolver el caso contra Halkbank por unos 100 millones de dólares durante la reunión en la Casa Blanca. Las acciones de Halkbank subieron posteriormente un 7,9% en Estambul.

"También sabemos que hay algunos procesos (relacionados con Halkbank) que deben completarse. Nuestra esperanza es que estos procesos concluyan positivamente lo antes posible", dijo Erdogan en el vuelo.

Con información de Reuters