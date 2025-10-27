El alcalde de Estambul encarcelado recibe una nueva orden de detención por "espionaje"

FOTO DE ARCHIVO: Un simpatizante del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, sostiene un cartel con una foto del encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, Estambul, Turquía

7 oct (Reuters) -Un tribunal turco dictó el lunes una nueva orden de detención contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, por presunto "espionaje político", en una nueva etapa de represión sin precedentes contra los opositores al presidente Tayyip Erdogan.

No es inusual que los tribunales turcos dicten órdenes formales de detención contra personas ya detenidas cuando se inicia una nueva investigación. Los críticos afirman que los tribunales están politizados, acusación que rechaza el Gobierno, que afirma que son independientes.

Algunos analistas afirman que la medida contra Imamoglu, principal rival político de Erdogan, podría llevar al Gobierno a hacerse con el control del ayuntamiento de Estambul, la ciudad más grande de Europa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La investigación sobre el espionaje supone una escalada de la represión legal contra el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), que lleva un año y que, según los críticos del Gobierno, daña las credenciales democráticas de Turquía.

Imamoglu y su partido se enfrentan ya a una serie de acusaciones que niegan. Imamoglu lleva en la cárcel desde marzo, pendiente de juicio por otros cargos de corrupción, y en julio fue condenado a una nueva pena de cárcel por insultar y amenazar al fiscal jefe de Estambul.

La última sentencia acusa a Imamoglu de corrupción para recaudar fondos para su candidatura presidencial y de "espionaje" para conseguir apoyo internacional, según la agencia de noticias estatal Anadolu.

Imamoglu rechazó las nuevas acusaciones en un comunicado desde la cárcel el viernes y de nuevo ante el tribunal el domingo.

"¡Semejantes calumnias, mentiras y conspiraciones no se le pasarían por la cabeza ni al diablo!", dijo en en la red social X. "Nos enfrentamos a una inmoralidad vergonzosa que no se puede describir con palabras."

Una acusación del tribunal podría allanar el camino para que el gobernador de Estambul nombrado por el Gobierno tome el control de la ciudad. Atilla Yesilada, analista de GlobalSource Partners, dijo que el Ministerio del Interior tiene autoridad para destituir a Imamoglu y sustituirlo por un administrador.

Anadolu informó de que un tribunal de Estambul había emitido la orden de detención contra Imamoglu y otras dos personas, entre ellas Merdan Yanardag, redactor jefe del canal de noticias Tele1.

El canal, crítico con el Gobierno, fue confiscado por el Estado el viernes como parte de las acusaciones de espionaje.

El viernes, la oposición obtuvo un respiro de la presión, después de que otro tribunal desestimara un intento de destituir al líder del CHP y anular su congreso de 2023.

Con información de Reuters