PreViaje Riojano en acción: los turistas elogiaron el programa provincial que reintegra el 50% del alojamiento

El Previaje Riojano "Movete por La Rioja con Chachos" ya está en marcha, y los visitantes bonaerenses fueron los primeros en aprovechar el beneficio, recibiendo la devolución del 50% de su alojamiento en Chachos y usándola luego en comercios adheridos de La Rioja.

Con alegría, Norma, proveniente de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, celebró haber recibido el reintegro del 50% del costo de su alojamiento en Chachos. "¡Genial! Ahora podemos seguir disfrutando y gastando", aseguró en comunicación con medios locales, al tiempo que aseguró que aprovecharon principalmente para consumir en gastronomía. Además, resaltó la excelente atención en los comercios y la cálida bienvenida de los riojanos que le hicieron vivir una experiencia inolvidable en la provincia.

Durante su estadía, las turistas recorrieron la Ruta del Vino y visitaron diversos museos, mostrando gran interés por la cultura y el patrimonio local que ofrece la provincia.

El responsable del local gastronómico “Halloween” manifestó estar “muy contento” con el funcionamiento del programa: “Viene cumpliendo con las expectativas tanto de los visitantes como de los comerciantes adheridos”.

Aumentó la demanda turística con el Previaje Riojano

Durante el fin de semana largo del pasado 12 de octubre, según CAME, La Rioja registró un incremento en el número de turistas respecto al año anterior. El número indica un aumento por encima de la media nacional, y se observó tras las estadías más breves y menor gasto promedio por visitante, incentivadas por el Movete por La Rioja con Chachos.

A nivel nacional, el promedio de noches fue de 2, frente a las 2,4 de 2024. En la provincia, esta tendencia se acentuó con un movimiento moderado pero sostenido. La ocupación general en el territorio riojano se ubicó por debajo del 50%, con un gasto diario estimado entre $85.000 y $90.000 por persona. En contraste, Chilecito concentró la mayor demanda, lo que alcanza entre 70% y 90% de ocupación, favorecido por eventos como el Desafío Ichura y la Semana del Torrontés Riojano. En tanto, Villa Unión y la ciudad capital presentaron niveles más modestos de alojamiento.

Según el informe de la Cámara, Chilecito fue el destino más elegido en La Rioja, con ocupaciones entre 70 y 90 %. A nivel nacional, el gasto promedio diario por turista fue de $91.190, lo que representa una caída real del 1,5 %. En La Rioja, este descenso fue más pronunciado, con una baja del 16,2 % en comparación con el año anterior, atribuida principalmente a la menor duración de las estadías.

En total, el gasto turístico en todo el país durante el fin de semana largo alcanzó los $262.627 millones, cifra que destaca las consecuencias de profundizar las políticas locales de promoción, infraestructura y desarrollo turístico para aumentar el flujo y el gasto per cápita en la provincia.