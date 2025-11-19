La Rioja suma un nuevo beneficio en el Previaje Riojano y potencia el turismo regional: todos los detalles

El Gobierno provincial refuerza sus políticas de turismo y, junto al programa Previaje Riojano, pone en marcha un nuevo beneficio que ofrece hasta un 50% de descuento en pasajes de micro de larga distancia. La medida tiene como objetivo incentivar el turismo interno, dinamizar la economía local y facilitar el acceso de visitantes a los diversos atractivos riojanos.

Los beneficios se aplican para pasajes ida y vuelta con destino La Rioja y fecha cerrada adquiridos a través de las empresas adheridas: Urquiza, Flecha Bus, Sierras de Córdoba y Autotransporte San Juan. La promoción es válida hasta el 27 de diciembre del 2025, fecha, también, de finalización del previaje riojano.

Más descuento, más turismo

El programa ofrece descuentos escalonados para viajar a La Rioja según el día de la semana: los martes y sábados, los pasajes tendrán un 50% de descuento; los lunes y miércoles, un 30%; y los jueves, viernes y domingos, un 20%. Esta iniciativa busca incentivar el turismo interno y facilitar que más visitantes conozcan los principales atractivos de la provincia.

Cabe aclarar que los descuentos se pueden combinar según los días de viaje. Por ejemplo, se puede salir un martes hacia La Rioja y aprovechar el 50% de descuento en la ida, y regresar un domingo con un 20% de descuento en la vuelta. Para consultar los servicios disponibles, los interesados pueden ingresar a los sitios oficiales de las empresas adheridas. Este nuevo beneficio se suma a las políticas provinciales que promueven el turismo sostenible y la integración regional. Todas estas acciones, enmarcadas en el Plan estratégico de Turismo Sostenible PLANTUR LA RIOJA 360, consolidan a la provincia como un destino inclusivo y comprometido con el desarrollo del turismo.

Más información

Para obtener el descuento, los interesados deben completar un formulario disponible en la web: turismo.larioja.gob.ar. Una vez enviado recibirán un código personal e intransferible por correo electrónico que deberá presentarse al momento de comprar el pasaje en las boleterías de las terminales de Retiro (Buenos Aires), Córdoba Capital y Rosario o a través del WhatsApp +54 9 3804341660 disponible todos los días de 8:30 a 23:30 hs. El programa funciona desde el 27 de septiembre al 27 de diciembre de 2025, y solo se exije que la reserva de al menos dos noches en el territorio provincial.

Los turistas que contraten servicios turísticos en la provincia deberán presentar sus facturas en las oficinas de Internet para Todos, donde se les reintegrará la mitad del monto gastado, hasta un tope de 150.000 pesos, en forma de Chachos. Estos funcionan como un voucher turístico con el mismo valor que la moneda corriente y pueden ser utilizados para pagar servicios de alojamiento, gastronomía, excursiones, transporte y actividades recreativas dentro de la provincia.