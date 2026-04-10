Una comisión del Senado de EEUU aplaza la audiencia del candidato a la Fed, según Punchbowl

FOTO DE ARCHIVO. Kevin Warsh, investigador en Economía de la Institución Hoover y profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, interviene durante la Conferencia de Inversiones Sohn en la ciudad de Nueva York, EEUU

La Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos ‌ya no ‌tiene previsto celebrar la próxima semana la audiencia de confirmación de Kevin Warsh, el candidato del presidente de EEUU, Donald Trump, para dirigir la Reserva ​Federal, informó ⁠el jueves Punchbowl News, citando ‌a dos fuentes familiarizadas ⁠con los preparativos.

A ⁠última hora del jueves, la comisión aún no había fijado ni anunciado ⁠una fecha para la ​audiencia, lo cual, según ‌sus normas, requiere un ‌preaviso de cinco días.

Las audiencias ⁠se celebran casi exclusivamente de martes a jueves, por lo que el 21 de ​abril ‌sería probablemente la fecha más temprana para la audiencia de nominación de Warsh.

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El retraso reduce el margen de ⁠tiempo para que el Senado apruebe la confirmación antes de que finalice el mandato del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, el 15 de mayo.

Powell ha dicho ‌que, si Warsh aún no hubiera sido confirmado para entonces, él continuaría ejerciendo como presidente "pro tempore".

La comisión no respondió de inmediato ‌a una solicitud de comentarios.

Punchbowl informó el 29 de marzo de que ‌la audiencia ⁠tendría lugar la semana siguiente.

Con información de Reuters