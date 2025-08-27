Trump dice que está trabjando con los republicanos en una "ley integral contra el crimen"

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión de su gabinete en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que está trabajando con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ambos republicanos, en un "proyecto de ley integral contra el crimen".

"El presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder John Thune, están trabajando conmigo y con otros republicanos en un proyecto de ley integral contra el crimen. Es lo que nuestro país necesita", dijo Trump en una publicación en la red social Truth Social.

Basándose en una supuesta ola de anarquía, Trump tomó el control este mes de la fuerza policial en Washington D.C. y está permitiendo que los soldados de la Guardia Nacional lleven armas mientras patrullan en la ciudad. Ha amenazado con ampliar la presencia militar estadounidense a ciudades controladas por los demócratas como Baltimore y Chicago.

Trump dijo esta semana que el ejército estadounidense podría desplegarse en Chicago y que está listo para ir a cualquier lugar con poca antelación para acabar con la delincuencia.

Trump también ordenó al Departamento de Defensa que se asegure de que cada estado tenga algunas tropas de la Guardia Nacional que estén listas para movilizarse rápidamente para ayudar a sofocar disturbios civiles y ayudar en la seguridad pública.

