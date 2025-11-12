Jefe del FBI: China acordó un plan para detener productos químicos relacionados con el fentanilo

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano tras hacer declaraciones conjuntas en el Gran Salón del Pueblo en Pekín

12 nov (Reuters) -China acordó un plan para detener los productos químicos relacionados con el fentanilo como parte de su acuerdo con el Gobierno de Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra el opioide, dijo el miércoles el director del FBI, Kash Patel.

El funcionario sostuvo que el acuerdo fue el resultado de su viaje a Pekín la semana pasada, una visita que siguió a la cumbre del presidente estadounidense Donald Trump el mes pasado con su par chino Xi Jinping en Corea del Sur.

"La República Popular China ha designado e incluido en una lista completa los 13 precursores utilizados para fabricar fentanilo", dijo Patel en una rueda de prensa. "Además, han acordado controlar siete productos químicos relacionados que también se utilizan para producir esta droga letal".

No proporcionó detalles adicionales. La embajada china en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

Reuters informó previamente del viaje de Patel, que tuvo lugar el fin de semana y que no había sido anunciado oficialmente ni por Estados Unidos ni por China.

El Ministerio de Comercio chino anunció el lunes que el país realizará ajustes en el catálogo de precursores químicos relacionados con las drogas y exigirá licencias para la exportación de determinados productos químicos a Estados Unidos, Canadá y México.

La autoridad antidroga también reforzó la supervisión de la producción y exportación de productos químicos para la fabricación de drogas que no figuran en su lista de control para mantenerlos fuera de los canales ilegales, dijo en un comunicado.

Con información de Reuters