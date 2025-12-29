EEUU dará 2.000 millones de dólares de ayuda humanitaria a la ONU, según el Departamento de Estado

FOTO DE ARCHIVO. Una niña palestina hace un gesto mientras espera recibir comida de un comedor social, durante una crisis de hambre, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza

Por Olivia Le ‍Poidevin

GINEBRA, 29 dic (Reuters) - Estados Unidos se ha comprometido a destinar 2.000 millones de dólares a ‍la ayuda humanitaria ⁠de la ONU, según informó el lunes un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, tras los importantes recortes de ayuda exterior aplicados por el Gobierno de Trump en 2025.

Estados Unidos redujo drásticamente su gasto en ayuda este año, y los principales donantes de Occidente, como Alemania, también recortaron la asistencia ‌al pivotar hacia un mayor gasto ⁠en defensa, lo que ha ⁠desencadenado una grave crisis de financiación para las Naciones Unidas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estados Unidos se ha comprometido a destinar 2.000 ‍millones de dólares a la ONU para ayuda humanitaria, según un responsable del ⁠Departamento de Estado. No ‌se dieron más detalles sobre cómo se asignaría el dinero o si se producirían promesas adicionales.

Los datos de la ONU muestran que el total de las contribuciones humanitarias de EEUU a ‌la ONU ‌se redujo a unos 3.380 millones de dólares en 2025, lo que equivale a alrededor del 14,8% de la suma global. Esta cifra supone un fuerte descenso ​con respecto a los 14.100 millones de dólares del año anterior y al máximo de 17.200 millones de dólares alcanzado en 2022.

A principios de diciembre, las Naciones Unidas lanzaron un llamamiento de ayuda para 2026 por valor de 23.000 millones de dólares para atender ‍a 87 millones de personas en situación de riesgo, la mitad de los 47.000 millones de dólares solicitados para 2025, lo que refleja la caída del apoyo de los donantes a pesar de las ​necesidades mundiales sin precedentes.

El jefe de ayuda de la ONU, Tom Fletcher, ha dicho que la respuesta humanitaria ​de la ONU está sobrecargada y carece de fondos suficientes, lo que significa que hay ⁠que tomar "decisiones brutales" para dar prioridad a los más necesitados.

Con información de Reuters