Nerviosos: Milei y Daza tuvieron que salir a desmentir un default en enero

El presidente, Javier Milei, y el equipo económico del Gobierno debieron salir a desmentir, este lunes, que Argentina pueda entrar en default a inicios de enero, al rechazar versiones de que todavía no están asegurados todos los fondos necesarios para los vencimientos de 4.300 millones de dólares del próximo mes.

Así lo hicieron al salir al cruce de una nota del diario Clarín que asegura que "a dos semanas de un vencimiento de deuda externa por US$ 4.225 millones, el ministro de Economía admite que el Tesoro solo tiene asegurados US$ 1.800 millones y acelera gestiones para completar los fondos antes del 9 de enero de 2026".

El contenido de la nota buscó ser desmentido por el viceministro de Economía, José Luis Daza, a través de un posteo en su cuenta de X (ex Twitter). "La prensa sufre enorme desprestigio en el mundo por artículos/titulares absurdos como éste, totalmente ajenos de la realidad. Desinforma", comentó el funcionario.

En ese sentido, Daza agregó que "el Presidente Javier Milei y el Ministro Luis Caputo informaron cómo el pago está asegurado". "Mejor indicación de que el mercado lo sabe es que riesgo pais está en 560bps", señaló, omitiendo algunos artículos en la redacción de sus frases.

A su vez, el posteo de Daza fue compartido por el propio Javier Milei, quien de este modo se sumó al intento de dar certidumbre sobre la capacidad de pago de Argentina.

Los vencimientos de enero de 2026

La furiosa desmentida del Gobierno se da a pocos días de los abultados vencimientos de casi 4.300 millones de dólares del 9 de enero, uno de los dos más grandes del año.

En este contexto, la incertidumbre viene dada porque, la semana pasada, el mismo Luis Caputo admitió que desistirá de la opción de emitir deuda con legislación extranjera para afrontar una parte del pago.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, contestó Caputo entonces frente a la pregunta de un seguidor en redes sociales.

El Gobierno ya cuenta con cerca de 1.800 millones de dólares producto de compras en el mercado y de la colocación de BONAR 2029, a lo que debe sumarse los 700 millones de dólares que va a reunir con la concesión de las represas del Comahue.

El resto del dinero puede surgir de nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios, de la firma del repo que se negocia con bancos o de la activación de otro tramo del swap con Estados Unidos, aunque esta última opción no fue mencionada últimamente por las autoridades.

En ese sentido, ante la repregunta de otro seguidor sobre si los vencimientos de enero se afrontarían con un repo o con emisión bajo ley local, el ministro de Economía agregó: "El repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)".