Chiqui Pereyra falleció a sus 74 años.

El reconocido cantor de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra falleció tras permanecer varios días internado a causa de un accidente doméstico ocurrido a comienzos de este mes. El artista de 74 años había presentado leves mejoras en las últimas semanas, según el relato de sus hijas, pero eso no evitó este desenlace.

Pereyra se encontraba hospitalizado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires desde los primeros días de diciembre, luego de sufrir una grave caída por una escalera en su vivienda. A raíz del golpe, debió ser sometido a una cirugía de urgencia y permaneció intubado durante varios días mientras se intentaba estabilizar su estado de salud.

"Sabiendo que ya muchos se enteraron, con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘el Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aún así no perdíamos la fe", escribieron en la cuenta oficial de Facebook del Chiqui Pereyra. Por su parte, sus hijas agregaron: "Les pido un último favor... Mamá está destruida, como el resto de la familia, pero ella, que era el pilar, hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás. Ya habrá tiempo para responder... Gracias por tanto".

Los primeros días de Chiqui Pereyra después del accidente

El accidente ocurrió mientras Pereyra llevaba adelante actividades habituales en su hogar, momento en el que cayó violentamente desde una escalera. Debido a la gravedad del episodio, recibió atención inmediata y quedó ingresado en un hospital porteño. Desde el inicio de su internación, su entorno familiar advirtió que la situación era delicada y señaló que las primeras 48 horas resultaban clave para determinar su evolución clínica.

Daniel Hugo Piazzolla, emblema del tango, también falleció esta semana.

A dos semanas del accidente, su esposa Elena Rodríguez informó que el cuadro se mantenía estable dentro de su gravedad, mientras los médicos avanzaban de manera gradual en la reducción de la sedación con el objetivo de evaluar su respuesta neurológica. A pesar de que en las semanas siguientes no se presentaron complicaciones graves, recientemente se informó del deceso.