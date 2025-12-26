Dolor en la música: murió Perry Bamonte, guitarrista de The Cure.

Murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años, tras luchar contra una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por la banda a través de un comunicado que conmociona al mundo de la música. El músico perdió la vida el 25 de diciembre en su casa, pero la noticia fue comunicada un día después.

Bamonte fue parte de The Cure durante una etapa clave de su historia y, aunque nunca ocupó el centro de la escena, su aporte resultó decisivo para el sonido que el grupo desarrolló desde los años 90. Su muerte deja un vacío en una formación que marcó a varias generaciones.

"Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una corta enfermedad en su hogar durante la Navidad", compartió con dolor la legendaria banda de punkrock. "Teddy fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos profundamente", cerró el comunicado.

El paso de Perry Bamonte por The Cure

Nacido en Londres el 3 de septiembre de 1960, Perry Bamonte comenzó a trabajar con The Cure en los años 80 como parte del equipo técnico, hasta que en 1990 se incorporó oficialmente como músico, en reemplazo de Roger O’Donnell. Desde ese momento se convirtió en una pieza estable de la banda tanto en estudio como en giras, sumando guitarras y teclados en discos como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) y Bloodflowers (2000).

Durante más de una década acompañó la evolución musical del grupo, aportando climas y arreglos que ampliaron su identidad sonora. En 2005 se alejó de la formación, aunque el vínculo se mantuvo y volvió a reunirse con sus compañeros en 2022 para la gira “Shows of a Lost World”, que recorrió más de 90 ciudades.

En los últimos años, su salud lo obligó a reducir su presencia pública, pero continuó cercano a la banda. En 2019, su trabajo fue reconocido con el ingreso de The Cure al Rock & Roll Hall of Fame. Hoy el mundo despide a una de la máximas figuras del punkrock, pero su legado quedará por siempre cada vez que The Cure suene en algun bar, hogar o por la radio.