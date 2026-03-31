Biblioteca presidencial de Trump se proyecta como un rascacielos en Miami, según vídeo de IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del Air Force One para viajar a la Base Conjunta Andrews.

​Los promotores inmobiliarios que trabajan en la biblioteca del presidente Donald Trump esbozaron un proyecto para ‌un imponente edificio ‌en Miami con espacio para exhibir varios aviones y réplicas de partes de la Casa Blanca.

El video generado con inteligencia artificial (IA), que Trump publicó en las redes sociales el lunes por la noche, muestra una torre con una entrada dorada y una ​escalera mecánica, una ⁠bandera estadounidense iluminada y la palabra "TRUMP" estampada cerca ‌de la parte superior.

Se están recaudando donaciones ⁠para el proyecto, informó la ⁠Casa Blanca el martes.

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"Este hito frente al mar en Miami, Florida, se erigirá como un testimonio duradero de ⁠un hombre extraordinario, un promotor inmobiliario extraordinario y ​el mejor presidente que nuestra ‌nación haya conocido jamás", dijo ‌el hijo de Trump, Eric Trump, en una ⁠publicación en X.

El video se conoce cuando el presidente republicano también lleva a cabo una serie de planes que cambiarían el aspecto de Washington, entre ​los que ‌se incluyen añadir un salón de baile de 400 millones de dólares a la Casa Blanca, un arco del triunfo de 76 metros de altura y la reconstrucción del ⁠complejo de artes escénicas Kennedy Center.

Reuters confirmó que varias tomas del video se generaron utilizando modelos de IA de Google. El video se analizó con SynthID de Google, una herramienta de detección de IA, que concluyó que las imágenes se crearon utilizando uno de los modelos ‌de IA generativa de la empresa tecnológica.

La herramienta funciona detectando una marca de agua oculta contenida en imágenes generadas o modificadas por IA creadas por modelos de Google, y detectó esas marcas de agua en ‌algunas partes del video.

Las bibliotecas presidenciales se han usado para conservar documentos, registros y otros materiales históricos de los ‌expresidentes de Estados ⁠Unidos tras dejar el cargo. Forman parte de un sistema administrado por los ​Archivos Nacionales y, en ocasiones, albergan exposiciones relacionadas con el expresidente.

Con información de Reuters