Agentes del FBI registran la casa de John Bolton, exasesor de Trump: fuente

Imagen de archivo del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, durante un evento en la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte, EEUU.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses registraron el viernes la casa de John Bolton, un exasesor del presidente Donald Trump reconvertido en crítico, en el marco de una investigación de seguridad nacional, confirmó una fuente a Reuters tras ser publicado en primer lugar por el New York Post.

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a registrar su casa en Maryland a las 7 de la mañana como parte de una investigación ordenada por el director de la agencia, Kash Patel, según informó el diario citando a un funcionario gubernamental no identificado.

No se pudo contactar de inmediato con representantes del FBI y la Casa Blanca para comentar la situación. Tampoco se pudo contactar con un representante de Bolton.

"NADIE está por encima de la ley... @Agentes del FBI en misión", escribió Patel, sin mencionar a Bolton, en una publicación en la red social X poco después de las 7 de la mañana, que fue republicado por un portavoz de la Casa Blanca.

Bolton fue embajador ante Naciones Unidas y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, desde entonces se ha convertido en un crítico del mandatario republicano, calificándolo de no apto para el cargo.

Trump había despojado hace un tiempo a Bolton del destacamento de protección del Servicio Secreto que se le había asignado después de que el Departamento de Justicia dijo que Irán había amenazado su vida.

Con información de Reuters