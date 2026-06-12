Trump se indigna por texto de memorándum de paz que parece favorecer a Irán

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla de Jarg

Por Parisa Hafezi, Steve Holland y ​John Irish

DUBÁI/WASHINGTON/PARÍS, 12 jun (Reuters) - Los términos filtrados de un memorándum propuesto para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, esbozados el viernes por fuentes occidentales, pakistaníes e iraníes, parecían ‌favorecer a Teherán, lo que provocó ‌las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó los reportes de inexactos.

Fuentes occidentales, fuentes del mediador Pakistán y fuentes iraníes de alto rango facilitaron a Reuters versiones y relatos del memorándum, además se publicaron borradores similares en medios de comunicación iraníes.

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Todas las fuentes subrayaron que el texto aún no era definitivo, y una fuente occidental, una iraní y otra del golfo Pérsico señalaron que una cuestión clave aún por resolver era la redacción sobre el cese de las hostilidades en el Líbano.

Irán ha exigido a ​Israel que ponga fin a ⁠su campaña contra los aliados de Irán, la milicia de Hezbolá.

Si bien había pequeñas diferencias en ‌los relatos, todas las versiones parecían aceptar los términos principales propuestos por Teherán ⁠tras meses de negociaciones, al tiempo que omitían las principales ⁠exigencias de Estados Unidos.

En una publicación en las redes sociales, Trump no especificó qué era inexacto en los informes, pero señaló: "Los términos que Irán filtró a las noticias falsas no tienen NADA que ver con ⁠los términos que se acordaron por escrito".

"Gente muy deshonrosa con la que tratar", dijo sobre ​los iraníes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo ‌el viernes que el memorándum "nunca había estado tan cerca", ‌pero advirtió contra las especulaciones sobre su contenido hasta que se cierre.

Un funcionario estadounidense de ⁠alto rango, al describir el acuerdo, se refirió a condiciones que no figuraban en los textos comentados por las fuentes a Reuters, incluida la destrucción de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Según los términos del texto descrito por las fuentes a Reuters, Estados Unidos comenzaría inmediatamente a proporcionar a Irán miles ​de millones de ‌dólares en activos descongelados y levantaría las sanciones a sus exportaciones de petróleo, a cambio de que Irán levante su bloqueo del estrecho de Ormuz, cerrado en su mayor parte desde que comenzó la guerra.

El debate sobre el programa nuclear de Irán quedaría en suspenso durante 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo.

La única referencia explícita a ⁠la política nuclear por ahora sería una reafirmación del compromiso de Irán de no buscar armas nucleares, que ya es la posición oficial de Teherán desde su ratificación del Tratado de No Proliferación de la ONU en 1970.

Entre las principales concesiones de Estados Unidos se incluiría la negociación de cientos de miles de millones de dólares en posibles reparaciones de guerra a Teherán, así como el abandono de las exigencias de larga data de restringir el programa de misiles de Irán.

NINGUNA MENCIÓN AL URANIO

Washington había exigido antes a Irán que renunciara a ‌sus reservas de uranio altamente enriquecido. Sin embargo, ninguna de las versiones del texto revisadas por Reuters incluye mención alguna y las fuentes indicaron que la exigencia había sido excluida explícitamente por el momento.

El funcionario estadounidense de alto rango dijo, sin embargo, que las reservas de uranio "serán destruidas y retiradas" y que el programa nuclear de Irán sería desmantelado.

"No se liberará nada de su dinero hasta que cumplan. El estrecho de Ormuz ‌estará abierto. Irán no financiará a grupos terroristas", dijo el funcionario. "Esto es lo que han acordado. Se trata de un acuerdo basado en el cumplimiento".

Una fuente occidental dijo que, si se llega a un acuerdo sobre la redacción, ‌el memorándum podría firmarse ⁠el domingo por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Baqer Qalibaf, y que, por el momento, Ginebra era el lugar ​más probable.

A pesar de haber iniciado conjuntamente la guerra con Estados Unidos, Israel ha quedado excluido hasta ahora de las negociaciones, y el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que su país no formaría parte del memorándum.

Con información de Reuters