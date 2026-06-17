Trump dice que mantuvo conversaciones positivas con Putin y Zelenski

Cumbre del G7 en Evian-les-Bains

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que ‌mantuvo conversaciones positivas ‌con su par ruso, Vladimir Putin, y con el ucraniano Volodímir Zelenski en los márgenes de la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Zelenski y sus aliados europeos acudieron a la cumbre del G7 ​de esta semana, ⁠celebrada en la localidad turística de ‌Evian-les-Bains, a orillas de un ⁠lago en Francia, con ⁠la esperanza de convencer a Trump de que la situación de Ucrania en el campo ⁠de batalla había mejorado gracias a ​las incursiones de sus ‌drones en territorio ruso.

En ‌declaraciones a los periodistas al margen de ⁠la reunión, Trump no quiso decir si considera que Putin sea el principal responsable del conflicto en Ucrania. "Bueno, no ​quiero ‌comentar eso, porque estoy intentando resolverlo, y eso no lo hace fácil", comentó.

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Trump afirmó que se estudiará el deseo de Ucrania de fabricar misiles ⁠estadounidenses en Europa. "Les gustaría poder hacerlo. Lo estudiaremos", afirmó.

El Tesoro estadounidense no publicó el miércoles una prórroga de la exención de las sanciones al petróleo ruso transportado por mar, que expiró a medianoche, pero los responsables ‌de la Administración Trump no aclararon de inmediato si eso significa que se habían vuelto a imponer las sanciones al petróleo ruso.

Cuando se le preguntó si se volverían ‌a imponer las sanciones a Rusia, Trump respondió a los periodistas: "Lo estamos estudiando, estamos viendo ‌hasta qué ⁠punto baja el precio del petróleo (...) está cayendo en picado".

Con información de Reuters