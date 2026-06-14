Trump dice ataque israelí contra el Líbano no debería haber ocurrido

El humo se eleva desde el sur del Líbano tras los ataques israelíes, tal como se observa desde Nabatieh.

El presidente Donald Trump criticó el domingo ‌un ataque ‌israelí contra el Líbano que podría complicar los intentos de cerrar un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán para poner ​fin a ⁠su conflicto, pero afirmó ‌que, a pesar ⁠de todo, el ⁠acuerdo estaba cerca.

El negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf había declarado ⁠anteriormente que el ​ataque de Israel ‌contra los suburbios ‌del sur de Beirut —que, según ⁠Israel, tenía como objetivo a militantes de Hezbolá respaldados por Irán— ​demostraba ‌que Estados Unidos carecía de la voluntad o la capacidad para cumplir sus compromisos.

"El ataque ⁠de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial en el que estamos tan cerca de un ‌acuerdo de paz con Irán", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

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"Estamos muy cerca de ‌un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido ‌el Líbano, ⁠y todas las partes deberían mantener la ​calma".

Con información de Reuters