Trump critica ataque israelí contra el Líbano; señala que acuerdo con Irán está cerca

Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

El presidente ​Donald Trump criticó el domingo un ataque israelí contra el Líbano que podría complicar los intentos de cerrar un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto, pero afirmó que, a pesar de todo, el acuerdo estaba cerca.

El negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf había declarado anteriormente que ‌el ataque de Israel contra los suburbios del sur de Beirut —que, según ‌Israel, tenía como objetivo a militantes de Hezbolá respaldados por Irán— demostraba que Estados Unidos carecía de la voluntad o la capacidad para cumplir sus compromisos.

"El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma".

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, ha avivado el conflicto entre Israel y Hezbolá, alineado con Irán, en el Líbano, e Israel ha afirmado que no forma parte del acuerdo previsto entre Estados Unidos e Irán.

"Si careces de la voluntad y la capacidad para cumplir tus compromisos, no es posible hablar de ​continuar por este camino", escribió Qalibaf en X, ⁠en una aparente referencia a las iniciativas de paz.

Mohammad Jafar Assadi, subcomandante del alto mando militar conjunto de Irán, fue citado por los medios estatales afirmando que los "crímenes" ‌israelíes en los suburbios del sur de Beirut no quedarían sin respuesta.

Trump y el mediador Pakistán habían afirmado el sábado que esperaban que ⁠el acuerdo se firmara el domingo, pero Teherán puso en duda el calendario incluso antes del ⁠ataque a Beirut.

Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que, según los términos del borrador del acuerdo, Estados Unidos aceptaría liberar 25.000 millones de dólares de activos iraníes congelados, mientras que Teherán se comprometería a no producir ni adquirir armas nucleares.

Los negociadores qataríes volaron a Teherán el domingo por la mañana como parte de un esfuerzo por ultimar el ⁠acuerdo, según informó a Reuters una fuente con conocimiento de la situación.

ATAQUE ISRAELÍ

El ejército israelí afirmó el domingo que Hezbolá había lanzado tres proyectiles contra ​localidades del norte de Israel, violando el alto el fuego en el Líbano.

A continuación, Israel disparó contra lo que denominó objetivos ‌de Hezbolá en el barrio de Dahiyeh, en Beirut, en un ataque que, ‌según la defensa civil libanesa, causó la muerte de tres personas.

Fox News citó a un diplomático no identificado que participa en las conversaciones, quien afirmó que ⁠los ataques israelíes estaban complicando los esfuerzos para cerrar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y los describió como un intento de sabotear dichos esfuerzos.

Israel no respondió de inmediato a esta afirmación.

Israel ha afirmado que mantendrá su libertad de acción en el Líbano, mientras que Teherán ha convertido el alto el fuego total en ese país en un componente importante de sus exigencias.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también se ha enfrentado a Trump por las exigencias de Estados Unidos de que Israel frene su acción militar en el ​Líbano para permitir que Washington ‌alcance un acuerdo con Teherán.

En la publicación del domingo, Trump afirmó que "no debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel".

INCERTIDUMBRE SOBRE LA FECHA DE LA FIRMA

Miles de personas han perdido la vida en la guerra, principalmente en Irán y el Líbano. Irán ha atacado a Israel y a los Estados del Golfo que albergan bases estadounidenses, y ha bloqueado de hecho el estrecho de Ormuz, una arteria vital para el suministro mundial de petróleo.

Esto ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía, ⁠y Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes.

Trump afirmó el sábado que la firma del acuerdo con Irán estaba prevista para el domingo, día de su 80º cumpleaños. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, señaló que Islamabad se estaba preparando para una firma electrónica, a la que seguirían conversaciones a nivel técnico.

Sin embargo, la agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente bien informada, afirmó el domingo que Teherán aún no había tomado una decisión definitiva sobre el acuerdo marco, y que se estaban llevando a cabo revisiones de sus aspectos políticos, jurídicos y técnicos a nivel de expertos y de toma de decisiones.

El borrador de los términos del acuerdo, descrito a Reuters por múltiples fuentes, indica que Estados Unidos comenzaría a liberar los activos iraníes congelados y levantaría las sanciones sobre sus exportaciones de petróleo, a cambio de que Irán abriera el estrecho de Ormuz.

El programa nuclear de Irán se abordaría entonces durante un ‌periodo de negociaciones de 60 días.

Un alto funcionario iraní declaró el domingo a Reuters que Irán había acordado mantener el statu quo nuclear, lo que incluye no enriquecer uranio ni ampliar las instalaciones nucleares, hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo.

Un funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo conduciría en última instancia al desmantelamiento del programa nuclear de Irán, con la destrucción y retirada de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

El alto funcionario iraní afirmó que el borrador del acuerdo permitiría a Irán, que niega estar buscando la bomba nuclear, diluir su uranio enriquecido dentro del país.

EEUU SE CENTRA EN LA APERTURA DEL ESTRECHO

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el fin del bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán "comenzaría ‌de inmediato" una vez firmado el acuerdo, pero que el momento dependería de la reapertura del estrecho.

Dijo que Estados Unidos tenía la capacidad de despejar el estrecho para garantizar el tránsito seguro de los buques.

Hegseth, en declaraciones al programa "Face the Nation" de CBS News, dijo que Estados Unidos tenía previsto mantener suficiente fuerza militar en la región para "asegurarse de que la opción militar sigue ‌ahí" durante las negociaciones sobre el programa ⁠nuclear de Irán.

Aunque los bombardeos estadounidenses e israelíes han degradado gravemente la base militar-industrial de Irán y han dañado su ejército, los expertos afirman que la guerra ha afianzado el dominio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de línea dura.

En las manifestaciones a favor del Gobierno celebradas ​en todo Irán el sábado por la noche, los residentes y las agencias de noticias informaron de que los partidarios de la línea dura opuestos al acuerdo marco expresaron en voz alta su descontento.

Un residente de la ciudad nororiental de Mashhad declaró a Reuters que algunos manifestantes coreaban "Muerte al conciliador", en una aparente referencia al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, y "Conciliador, renuncia, renuncia".

Con información de Reuters